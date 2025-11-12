Foxpass Plans: Secure Every User, Device, and Network
Foxpass provides flexible licensing options for organizations at every stage of their zero-trust journey ��— from credential-based Wi-Fi authentication to full certificate-based access, MDM-driven device identity, and standalone PKI deployments.
Foxpass-licentieniveaus
Abonnementen voor toegangsbeheer
Standaardlicentie
EAP-TTLS (Gebruikersnaam/wachtwoord)-authenticatie + Cloud LDAP
De eenvoudigste manier om Wi‑Fi- en VPN-toegang te beveiligen met identiteitsgebaseerde inloggegevens.
Het beste voor:
Organisaties die op zoek zijn naar wachtwoordgebaseerde Wi-Fi/VPN-authenticatie en cloud-directory-integratie.
Inclusief:
Foxpass Cloud RADIUS (Wi-Fi & VPN-toegangsbeheer)
EAP-TTLS-netwerkauthenticatie
RADIUS via TLS (RadSec)
Foxpass Cloud LDAP (gebruikers-/groepsdirectory voor VPN, verouderde apps, vervanging van verouderde Active Directory-authenticatie)
Op groepen gebaseerde toegangscontrole
Directory-synchronisatie & wachtwoorddelegatie (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin)
Rolgebaseerde beheerderscontroles (RBAC)
Webgebaseerde beheerconsole en API
Standaard logging & monitoring - 24 u auditlogretentie (RADIUS & LDAP)
Hoge beschikbaarheid met wereldwijde redundantie
SOC 2 Type II- en HIPAA-klare infrastructuur
Ondersteuning via e-mail
Begeleide hulp bij het instellen van de onboarding - geen extra kosten of verborgen toeslagen
Geavanceerde licentie
EAP-TLS (certificaatgebaseerde authenticatie) + Cloud PKI
Implementeer zero-trust, certificaatgebaseerde toegang op alle apparaten, inclusief volledig beheerde PKI.
Het meest geschikt voor:
Teams die certificaatgebaseerde Wi-Fi-/VPN-authenticatie, apparaatidentiteit of MDM-gestuurde certificaatinschrijving invoeren.
Bevat alles uit Standard, plus:
EAP-TLS & authenticatie op basis van certificaten
Foxpass Cloud PKI (ingebouwd)
Geautomatiseerd certificaatlevenscyclusbeheer
SCEP- en MDM-integraties (Intune, Jamf, Iru, Addigy)
BYOD-certificaatinstallatieprogramma
Ondersteuning voor PKI van derden
Certificaatgestuurde apparaatidentiteit voor voorwaardelijke toegang
Toegangscontrole op basis van apparaatstatus (op Intune-naleving gebaseerde beslissingen over netwerktoegang)
Realtime logging van certificaataudits
Geautomatiseerde certificaatongeldigmaking gekoppeld aan je identiteitsprovider
Afdwinging van apparaatvertrouwen en zero-trustbeleid
Zelfstandig certificaatbeheer
Foxpass Cloud PKI (zelfstandig)
Volledig beheerde cloud-PKI
Geef X.509-certificaten uit, verleng ze en trek ze in op alle apparaten, platforms en MDM's — zelfs als je Foxpass RADIUS niet gebruikt.
Beste voor:
Organisaties met bestaande RADIUS-servers
Teams die Microsoft Entra CBA inschakelen
Intune/Jamf/Iru/Addigy certificaatinschrijving
VPN's of VDI waarvoor certificaatauthenticatie vereist is
On-prem Active Directory Certificate Services (ADCS) vervangen
Hybride of niet-Foxpass-netwerkarchitecturen
Belangrijkste mogelijkheden:
Volledig beheerde private CA & automatisering van de certificaatlevenscyclus
Meerdere inschrijvingsmethoden: SCEP (compatibel met elke SCEP-compatibele MDM), BYOD-installer, CSR-upload en handmatig certificaten aanmaken via de Foxpass-console
Werkt met elk RADIUS/VPN/firewall-apparaat
Zero-trust apparaatidentiteit & nalevingshandhaving
Hoge beschikbaarheid met wereldwijde redundantie
Compliancegerichte PKI-architectuur, ontwikkeld om te voldoen aan SOC 2 Type II, ISO 27001 en andere controles binnen branchestandaarden
Vergelijking van basisabonnementen
Kenmerken
Standaard
Geavanceerd
Cloud PKI (zelfstandig)
Cloud RADIUS
EAP-TTLS (verificatie van referenties)
EAP-TLS (certificaatgebaseerde authenticatie)
Toegangscontrole op basis van apparaatstatus
RADIUS via TLS (RadSec)
Foxpass Cloud PKI
SCEP/MDM-certificaatinschrijving
BYOD-certificaatinstallatieprogramma
Cloud LDAP
Directory Sync (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin)
Realtime updates van directory en toegang
Beheerdersconsole & API-toegang
Bewaartermijn van logs
24 uur (verlengbaar tot 90 dagen)
24 uur (verlengbaar tot 90 dagen)
24 uur (verlengbaar tot 90 dagen)
Naleving van beveiligingsnormen
SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, HIPAA-gereed
SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, HIPAA-gereed
SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, HIPAA-gereed
Ondersteuningsniveau
Standaardondersteuning
Standaardondersteuning
Standaardondersteuning
Aangepaste prijzen
$0.50/gebruiker/maand
Beschikbare add-ons
Engineering-licentie-add-on
Ontworpen voor DevOps-, SRE- en IT-engineeringteams die Linux-, macOS- en SSH-workflows beheren.
Inclusief:
Ondersteuning voor POSIX-attributen (UID, GID, shell, homedirectory)
SSH-sleutel uploaden, roteren en afdwingen
Handhaving van het sudo-toegangsbeleid
Integratie via command-line en API
Ideaal voor: SSH-toegangsbeheer, Linux/macOS-login, sudo-governance, cloud-native LDAP-integratie
Uitgebreide logging-add-on
Krijg 90 dagen doorzoekbare toegangslogboeken voor RADIUS- en LDAP-activiteit. Voldoe aan compliance-eisen, vereenvoudig audits en onderzoek toegangsevenementen over een langere periode.
Inclusief:
logretentie van 90 dagen
Exporteerbare logboeken voor audits
Verbeterde traceerbaarheid van incidenten
Veilige, rolgebaseerde toegang tot logs
Volumekortingen, kortingen voor onderwijs en non-profitkortingen
Foxpass biedt prijzen met korting voor:
Onderwijsinstellingen (K–12, hoger onderwijs, charter-netwerken)
Non-profitorganisaties
Implementaties op basis van volume (meerdere campussen, meerdere locaties, grote aantallen gebruikers)
Laat ons gewoon weten wie je bent. We denken graag met je budget mee.
Particuliere tenancy- en self-hosted-opties
Heb je een volledig privé-instantie of geïsoleerde implementatie nodig?
Foxpass ondersteunt aangepaste implementatieopties:
Dedicated cloud tenancy
Zelfgehoste implementaties (alleen enterprise)
Aangepaste compliance- en firewallconfiguratie
Laten we een plan op maat maken dat past bij jouw behoeften
De prijzen van Foxpass schalen mee met de grootte van je team, het authenticatievolume en je beveiligingsvereisten. Laat ons een offerte op maat maken die past bij je infrastructuur en budget.