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Foxpass
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A man in a blue shirt sits at a desk in an office, working on a computer. He appears focused. A tablet, notepad, and coffee cup are on the desk in front of him. Large windows are in the background.

Foxpass Plans: Secure Every User, Device, and Network

Foxpass provides flexible licensing options for organizations at every stage of their zero-trust journey — from credential-based Wi-Fi authentication to full certificate-based access, MDM-driven device identity, and standalone PKI deployments.

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Foxpass-licentieniveaus

Abonnementen voor toegangsbeheer

Standaardlicentie

EAP-TTLS (Gebruikersnaam/wachtwoord)-authenticatie + Cloud LDAP
De eenvoudigste manier om Wi‑Fi- en VPN-toegang te beveiligen met identiteitsgebaseerde inloggegevens.

Het beste voor:
Organisaties die op zoek zijn naar wachtwoordgebaseerde Wi-Fi/VPN-authenticatie en cloud-directory-integratie.

Inclusief:

  • Foxpass Cloud RADIUS (Wi-Fi & VPN-toegangsbeheer)

  • EAP-TTLS-netwerkauthenticatie

  • RADIUS via TLS (RadSec)

  • Foxpass Cloud LDAP (gebruikers-/groepsdirectory voor VPN, verouderde apps, vervanging van verouderde Active Directory-authenticatie)

  • Op groepen gebaseerde toegangscontrole

  • Directory-synchronisatie & wachtwoorddelegatie (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin)

  • Rolgebaseerde beheerderscontroles (RBAC)

  • Webgebaseerde beheerconsole en API

  • Standaard logging & monitoring - 24 u auditlogretentie (RADIUS & LDAP)

  • Hoge beschikbaarheid met wereldwijde redundantie

  • SOC 2 Type II- en HIPAA-klare infrastructuur

  • Ondersteuning via e-mail

  • Begeleide hulp bij het instellen van de onboarding - geen extra kosten of verborgen toeslagen

Geavanceerde licentie

EAP-TLS (certificaatgebaseerde authenticatie) + Cloud PKI
Implementeer zero-trust, certificaatgebaseerde toegang op alle apparaten, inclusief volledig beheerde PKI.

Het meest geschikt voor:
Teams die certificaatgebaseerde Wi-Fi-/VPN-authenticatie, apparaatidentiteit of MDM-gestuurde certificaatinschrijving invoeren.

Bevat alles uit Standard, plus:

  • EAP-TLS & authenticatie op basis van certificaten

  • Foxpass Cloud PKI (ingebouwd)

  • Geautomatiseerd certificaatlevenscyclusbeheer

  • SCEP- en MDM-integraties (Intune, Jamf, Iru, Addigy)

  • BYOD-certificaatinstallatieprogramma

  • Ondersteuning voor PKI van derden

  • Certificaatgestuurde apparaatidentiteit voor voorwaardelijke toegang

  • Toegangscontrole op basis van apparaatstatus (op Intune-naleving gebaseerde beslissingen over netwerktoegang)

  • Realtime logging van certificaataudits

  • Geautomatiseerde certificaatongeldigmaking gekoppeld aan je identiteitsprovider

  • Afdwinging van apparaatvertrouwen en zero-trustbeleid

Zelfstandig certificaatbeheer

Foxpass Cloud PKI (zelfstandig)

Volledig beheerde cloud-PKI
Geef X.509-certificaten uit, verleng ze en trek ze in op alle apparaten, platforms en MDM's — zelfs als je Foxpass RADIUS niet gebruikt.

Beste voor:

  • Organisaties met bestaande RADIUS-servers

  • Teams die Microsoft Entra CBA inschakelen

  • Intune/Jamf/Iru/Addigy certificaatinschrijving

  • VPN's of VDI waarvoor certificaatauthenticatie vereist is

  • On-prem Active Directory Certificate Services (ADCS) vervangen

  • Hybride of niet-Foxpass-netwerkarchitecturen

Belangrijkste mogelijkheden:

  • Volledig beheerde private CA & automatisering van de certificaatlevenscyclus

  • Meerdere inschrijvingsmethoden: SCEP (compatibel met elke SCEP-compatibele MDM), BYOD-installer, CSR-upload en handmatig certificaten aanmaken via de Foxpass-console

  • Werkt met elk RADIUS/VPN/firewall-apparaat

  • Zero-trust apparaatidentiteit & nalevingshandhaving

  • Hoge beschikbaarheid met wereldwijde redundantie

  • Compliancegerichte PKI-architectuur, ontwikkeld om te voldoen aan SOC 2 Type II, ISO 27001 en andere controles binnen branchestandaarden

Vergelijking van basisabonnementen

Kenmerken

Standaard

Geavanceerd

Cloud PKI (zelfstandig)

Cloud RADIUS

EAP-TTLS (verificatie van referenties)

EAP-TLS (certificaatgebaseerde authenticatie)

Toegangscontrole op basis van apparaatstatus

RADIUS via TLS (RadSec)

Foxpass Cloud PKI

SCEP/MDM-certificaatinschrijving

BYOD-certificaatinstallatieprogramma

Cloud LDAP

Directory Sync (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin)

Realtime updates van directory en toegang

Beheerdersconsole & API-toegang

Bewaartermijn van logs

24 uur (verlengbaar tot 90 dagen)

24 uur (verlengbaar tot 90 dagen)

24 uur (verlengbaar tot 90 dagen)

Naleving van beveiligingsnormen

SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, HIPAA-gereed

SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, HIPAA-gereed

SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, HIPAA-gereed

Ondersteuningsniveau

Standaardondersteuning

Standaardondersteuning

Standaardondersteuning

Aangepaste prijzen

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

$0.50/gebruiker/maand
Jaarlijks gefactureerd
Volumekortingen vanaf 1000+ gebruikers
Neem contact op


Beschikbare add-ons

Engineering-licentie-add-on

Ontworpen voor DevOps-, SRE- en IT-engineeringteams die Linux-, macOS- en SSH-workflows beheren.

Inclusief:

  • Ondersteuning voor POSIX-attributen (UID, GID, shell, homedirectory)

  • SSH-sleutel uploaden, roteren en afdwingen

  • Handhaving van het sudo-toegangsbeleid

  • Integratie via command-line en API

Ideaal voor: SSH-toegangsbeheer, Linux/macOS-login, sudo-governance, cloud-native LDAP-integratie

Meer informatie

Uitgebreide logging-add-on

Krijg 90 dagen doorzoekbare toegangslogboeken voor RADIUS- en LDAP-activiteit. Voldoe aan compliance-eisen, vereenvoudig audits en onderzoek toegangsevenementen over een langere periode.

Inclusief:

  • logretentie van 90 dagen

  • Exporteerbare logboeken voor audits

  • Verbeterde traceerbaarheid van incidenten

  • Veilige, rolgebaseerde toegang tot logs

Meer informatie

Children sit at desks in a classroom, working on computers with colorful diagrams on the screens. A teacher stands in the background, overseeing the students’ activities. The room is bright and modern.

Volumekortingen, kortingen voor onderwijs en non-profitkortingen

Foxpass biedt prijzen met korting voor:

  • Onderwijsinstellingen (K–12, hoger onderwijs, charter-netwerken)

  • Non-profitorganisaties

  • Implementaties op basis van volume (meerdere campussen, meerdere locaties, grote aantallen gebruikers)

Laat ons gewoon weten wie je bent. We denken graag met je budget mee.

A man with glasses and a beard is using a laptop while standing in a server room with illuminated server racks in the background. The lighting is blue and red, creating a tech-focused atmosphere.

Particuliere tenancy- en self-hosted-opties

Heb je een volledig privé-instantie of geïsoleerde implementatie nodig?

Foxpass ondersteunt aangepaste implementatieopties:

  • Dedicated cloud tenancy

  • Zelfgehoste implementaties (alleen enterprise)

  • Aangepaste compliance- en firewallconfiguratie


Laten we een plan op maat maken dat past bij jouw behoeften

De prijzen van Foxpass schalen mee met de grootte van je team, het authenticatievolume en je beveiligingsvereisten. Laat ons een offerte op maat maken die past bij je infrastructuur en budget.


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