Doorgaan naar de hoofdinhoud
Terug naar Splashtop
Foxpass
AanmeldenTest Gratis
Neem contact met ons opAanmeldenTest Gratis

Foxpass Resource Library

Filter bronnen

Foxpass infographic on WiFi security
Aanbevolen
eBooks

Foxpass Infographic: Belangrijkste Wi‑Fi Beveiligingsrisico's en Trends

Meer informatie
White, bold, capitalized text that reads HIBBETT on a dark gray background.
Casestudies

Hibbett moderniseert wifi-beveiliging

Meer informatie
Webinar slide for Splashtop Foxpass Cloud RADIUS Webinar with a network diagram showing cloud-hosted Foxpass connecting to logging, branch, and campus devices. Presenter: Aren Sandersen, VP, Product and Engineering.
Webinars

Wi-Fi-beveiliging verbeteren met Foxpass - 24 september

Meer informatie
Orange gradient background with white text that reads: “Sail Through SOC 2. Compliance is painful, but it doesn’t have to be.” Small geometric shapes are scattered on the sides.
Video

Ga soepel door je SOC 2

Meer informatie
An orange graphic with the Foxpass logo and text: Eliminate dangerous master keys by building an SSH key management system.
eBooks

Maak hoofdsleutels overbodig

Meer informatie
A modern desk setup with a vertical monitor displaying code, a horizontal monitor, speakers, a keyboard, headphones, a microphone, a lamp, and ambient blue lighting in a dim room.
Casestudies

Foxpass levert gecentraliseerde authenticatie voor Evident.io

Meer informatie
Two smartphones display the Imgur app, showing image posts, search bars, and various tags like “nature is awesome.” The screens feature photo thumbnails, comments, and navigation icons, all against a dark-themed interface.
Casestudies

Imgur implementeert Foxpass om LDAP en beveiligingsbest practices op schaal te automatiseren.

Meer informatie
Foxpass brochure about the importance of WiFi security and how Foxpass can help you protect your data.
Brochures

Foxpass Brochure - Onderwijs

Meer informatie
Foxpass brochure about the importance of WiFi security and how Foxpass can help you protect your data.
Brochures

Foxpass Datasheet

Meer informatie
Logo for Los Lunas Schools featuring stylized mountains with the sun rising or setting behind them, and the words “LOS LUNAS SCHOOLS” in bold black letters below the image.
Casestudies

Overgang naar PKI Certificaatgebaseerde wifi-authenticatie met Foxpass Cloud-Hosted RADIUS en PKI

Meer informatie
Webinar slide for Splashtop Foxpass Cloud RADIUS Webinar with a network diagram showing cloud-hosted Foxpass connecting to logging, branch, and campus devices. Presenter: Aren Sandersen, VP, Product and Engineering.
Webinars

Wi-Fi-beveiliging verbeteren met Foxpass - 1 mei

Meer informatie
Screenshot of a Foxpass login page with options to sign in using Google, Microsoft, or Foxpass. A small video call window shows a person in the bottom left corner.
Demovideo's

Radius/Wi‑Fi Demo Video

Meer informatie
Foxpass logo and website, large blue cloud icon indicating AWS Cloud usage, and text saying WHY ORGS USE FOXPASS + SSO with padlock shield graphics in the background.
Brochures

Okta + Foxpass brochure

Meer informatie
  • Compliance
  • Privacy Policy
  • Gebruiksvoorwaarden
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle getoonde prijzen zijn exclusief eventuele belastingen.