Doorgaan naar de hoofdinhoud
Terug naar Splashtop
Foxpass
AanmeldenTest Gratis
Neem contact met ons opAanmeldenTest Gratis
A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

Werk samen met Foxpass om naadloze, veilige OpenRoaming-toegang te leveren

Foxpass stelt telco-providers, MSPs en Wi-Fi-federaties in staat om OpenRoaming-implementaties te gebruiken en op te schalen—via veilige cloud-RADIUS, identiteitsfederatie en PKI-expertise.

Neem contact met ons op
OpenRoaming Wireless Broadband Alliance logo featuring blue text, a green Wi-Fi symbol made of concentric arcs to the left, and WIRELESS BROADBAND ALLIANCE written underneath in green.

Wat is OpenRoaming?

OpenRoaming, geleid door de Wireless Broadband Alliance (WBA), is een wereldwijde roamingfederatie waarmee gebruikers automatisch verbinding kunnen maken met vertrouwde wifi-netwerken zonder handmatige authenticatie, veilig en naadloos, met behulp van op identiteit gebaseerde en op certificaten gebaseerde toegang.

  • Het overbrugt mobiele en wifi-netwerken en vereist:

  • Een gefedereerd identiteitsmodel

  • Ondersteuning voor EAP-TLS-authenticatie

  • Schaalbare RADIUS-infrastructuur met PKI-beheer

  • Naleving van het OpenRoaming-technische framework van WBA


Passpoint (Hotspot 2.0): de basis voor naadloos roamen

Passpoint®, ook bekend als Hotspot 2.0, is de Wi-Fi Alliance-standaard waarmee apparaten automatisch vertrouwde Wi-Fi-netwerken kunnen ontdekken en er veilig verbinding mee kunnen maken, zonder de frictie van captive portals of herhaalde aanmeldingen. Het levert een mobielnetwerk-achtige ervaring via Wi-Fi, zodat verbindingen naadloos, veilig en schaalbaar zijn.

OpenRoaming bouwt voort op Passpoint door gefedereerde identiteit, PKI en beleid voor wereldwijde roamingfederatie toe te voegen. Samen vormen ze de technische ruggengraat voor subscriber offload, enterprise-diensten en smart-city-Wi-Fi.

Foxpass helpt telecombedrijven en Wi-Fi-operators Passpoint te adopteren door de cloud RADIUS-, certificaatlevenscyclusbeheer- en identiteitsfederatie -mogelijkheden te bieden die nodig zijn voor carrier-grade implementaties. Met ingebouwde ondersteuning voor EAP-TLS, RadSec en geautomatiseerde certificaatuitgifte maakt Foxpass Passpoint- en OpenRoaming-uitrol zowel veilig als frictieloos.

A cityscape at dusk with a river in the foreground, modern and historic buildings on both sides, and an overlay of glowing network lines and points forming a digital web in the sky above.

De kans voor telco- en connectiviteitsproviders

Nu Wi-Fi cruciaal wordt voor het ontlasten van mobiel verkeer, het verbeteren van dekking binnenshuis en het uitbreiden van bedrijfsdiensten, wordt OpenRoaming (aangedreven door Passpoint) een strategische onderscheidende factor voor:

  • Tier-1- en Tier-2-carriers

  • Exploitanten van glasvezel- en vaste draadloze netwerken

  • Beheerde Wi-Fi-providers

  • Uitrolteams voor slimme stadsinfrastructuur

  • Eduroam-achtige federaties voor verticals (bijv. overheid, retail, stadions)

Foxpass helpt partners bij het implementeren van carrier-grade, cloud-native identiteits- en toegangsinfra voor OpenRoaming-ondersteuning.

Hoe Foxpass OpenRoaming-implementaties ondersteunt

  • Blue icon showing a Wi-Fi signal next to a padlock, symbolizing a secure or protected wireless network.

    Cloud RADIUS op schaal

    • Ingebouwde ondersteuning voor EAP-TLS, EAP-TTLS en RadSec

    • Geen on-prem hardware of verouderde RADIUS-configuratie vereist

    • >99,9% uptime met wereldwijde redundantie en failover


    Meer informatie
  • Blue icon of a person inside a rectangle, with three horizontal lines above the rectangle, on a light gray background.

    Identiteitsfederatie en authenticatie

    • Foxpass fungeert als een veilige AAA-server voor identiteitsproviders

    • Integreert met Entra ID, Google Workspace, Okta en aangepaste IdP's

    • Maakt BYOD-onboarding met certificaatuitgifte mogelijk


  • Blue outline icon of a closed book with a round award ribbon attached to the lower right corner, on a light gray background.

    PKI en certificaatlevenscyclusbeheer

    • Volledige X.509-ondersteuning voor EAP-TLS

    • Apparaatinschrijving via BYOD-installer of MDM (Jamf, Kandji, Intune)

    • Beheer van certificaatrotatie, vervaldatum en intrekking


  • Blue icon of a globe with grid lines on the left and two curved lines above it on the right, representing a wireless internet or global network connection.

    Interoperabiliteit met WBA en federatievereisten

    • Afgestemd op de WBA OpenRoaming-richtlijnen

    • Flexibele integratieopties voor federatiebeheerders

    • Ondersteuning voor vertrouwensrelaties met root-CA's en AAA-servers


Werk samen met Foxpass voor OpenRoaming & Passpoint

Of je nu een nieuwe federatie lanceert, smart-city-wifi uitbreidt of offload voor 5G-netwerken mogelijk maakt, Foxpass kan de identiteits- en RADIUS-ruggengraat bieden om je OpenRoaming- of Passpoint-implementatie te versnellen.

Laten we samen werken aan:

  • Word lid van de OpenRoaming-federatie

  • Kies voor Passpoint voor naadloze Wi-Fi-onboarding

  • Authenticeer gebruikers veilig binnen wereldwijde roamingomgevingen

  • Vereenvoudig onboarding en PKI-complexiteit

  • Bied abonnees en gasten een naadloze wifi-ervaring


Klaar om partnership te verkennen?

Foxpass kan white-label RADIUS-hosting, ondersteuning bij OpenRoaming-federatieconfiguratie en integratieadvies bieden voor telecom- en infrastructuurproviders.

Neem contact met ons op
  • Compliance
  • Privacy Policy
  • Gebruiksvoorwaarden
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle getoonde prijzen zijn exclusief eventuele belastingen.