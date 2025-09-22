Werk samen met Foxpass om naadloze, veilige OpenRoaming-toegang te leveren
Foxpass stelt telco-providers, MSPs en Wi-Fi-federaties in staat om OpenRoaming-implementaties te gebruiken en op te schalen—via veilige cloud-RADIUS, identiteitsfederatie en PKI-expertise.
Wat is OpenRoaming?
OpenRoaming™, geleid door de Wireless Broadband Alliance (WBA), is een wereldwijde roamingfederatie waarmee gebruikers automatisch verbinding kunnen maken met vertrouwde wifi-netwerken zonder handmatige authenticatie, veilig en naadloos, met behulp van op identiteit gebaseerde en op certificaten gebaseerde toegang.
Het overbrugt mobiele en wifi-netwerken en vereist:
Een gefedereerd identiteitsmodel
Ondersteuning voor EAP-TLS-authenticatie
Schaalbare RADIUS-infrastructuur met PKI-beheer
Naleving van het OpenRoaming-technische framework van WBA
Passpoint (Hotspot 2.0): de basis voor naadloos roamen
Passpoint®, ook bekend als Hotspot 2.0, is de Wi-Fi Alliance-standaard waarmee apparaten automatisch vertrouwde Wi-Fi-netwerken kunnen ontdekken en er veilig verbinding mee kunnen maken, zonder de frictie van captive portals of herhaalde aanmeldingen. Het levert een mobielnetwerk-achtige ervaring via Wi-Fi, zodat verbindingen naadloos, veilig en schaalbaar zijn.
OpenRoaming bouwt voort op Passpoint door gefedereerde identiteit, PKI en beleid voor wereldwijde roamingfederatie toe te voegen. Samen vormen ze de technische ruggengraat voor subscriber offload, enterprise-diensten en smart-city-Wi-Fi.
Foxpass helpt telecombedrijven en Wi-Fi-operators Passpoint te adopteren door de cloud RADIUS-, certificaatlevenscyclusbeheer- en identiteitsfederatie -mogelijkheden te bieden die nodig zijn voor carrier-grade implementaties. Met ingebouwde ondersteuning voor EAP-TLS, RadSec en geautomatiseerde certificaatuitgifte maakt Foxpass Passpoint- en OpenRoaming-uitrol zowel veilig als frictieloos.
De kans voor telco- en connectiviteitsproviders
Nu Wi-Fi cruciaal wordt voor het ontlasten van mobiel verkeer, het verbeteren van dekking binnenshuis en het uitbreiden van bedrijfsdiensten, wordt OpenRoaming (aangedreven door Passpoint) een strategische onderscheidende factor voor:
Tier-1- en Tier-2-carriers
Exploitanten van glasvezel- en vaste draadloze netwerken
Beheerde Wi-Fi-providers
Uitrolteams voor slimme stadsinfrastructuur
Eduroam-achtige federaties voor verticals (bijv. overheid, retail, stadions)
Foxpass helpt partners bij het implementeren van carrier-grade, cloud-native identiteits- en toegangsinfra voor OpenRoaming-ondersteuning.
Hoe Foxpass OpenRoaming-implementaties ondersteunt
Cloud RADIUS op schaalMeer informatie
Ingebouwde ondersteuning voor EAP-TLS, EAP-TTLS en RadSec
Geen on-prem hardware of verouderde RADIUS-configuratie vereist
>99,9% uptime met wereldwijde redundantie en failover
Identiteitsfederatie en authenticatie
Foxpass fungeert als een veilige AAA-server voor identiteitsproviders
Integreert met Entra ID, Google Workspace, Okta en aangepaste IdP's
Maakt BYOD-onboarding met certificaatuitgifte mogelijk
PKI en certificaatlevenscyclusbeheer
Volledige X.509-ondersteuning voor EAP-TLS
Apparaatinschrijving via BYOD-installer of MDM (Jamf, Kandji, Intune)
Beheer van certificaatrotatie, vervaldatum en intrekking
Interoperabiliteit met WBA en federatievereisten
Afgestemd op de WBA OpenRoaming-richtlijnen
Flexibele integratieopties voor federatiebeheerders
Ondersteuning voor vertrouwensrelaties met root-CA's en AAA-servers
Werk samen met Foxpass voor OpenRoaming & Passpoint
Of je nu een nieuwe federatie lanceert, smart-city-wifi uitbreidt of offload voor 5G-netwerken mogelijk maakt, Foxpass kan de identiteits- en RADIUS-ruggengraat bieden om je OpenRoaming- of Passpoint-implementatie te versnellen.
Laten we samen werken aan:
Word lid van de OpenRoaming-federatie
Kies voor Passpoint voor naadloze Wi-Fi-onboarding
Authenticeer gebruikers veilig binnen wereldwijde roamingomgevingen
Vereenvoudig onboarding en PKI-complexiteit
Bied abonnees en gasten een naadloze wifi-ervaring
Klaar om partnership te verkennen?
Foxpass kan white-label RADIUS-hosting, ondersteuning bij OpenRoaming-federatieconfiguratie en integratieadvies bieden voor telecom- en infrastructuurproviders.