Op certificaten gebaseerde wifi is een van de sterkstemanieren om beheerde Chromebooks op bedrijfsnetwerken te beveiligen. Maar voor veel IT-teams kan wat begint als eenwifi-project al snel uitgroeien tot een nachtmerrie op het gebied van certificaatinfrastructuur.
Foxpass elimineert die extra stap door als onderdeel van de service een Google-conforme, cloud-native connector te bieden. Dit geeft IT-teams een directere manier om certificaatgebaseerde toegang uit te rollen op beheerde Chromebooks.
Met EAP-TLS maken ChromeOS-apparaten verbinding met 802.1X Wi‑Fi met clientcertificaten in plaats van gedeelde wachtwoorden. Dat geeft IT-teams meer controle over welke apparaten verbinding mogen maken met het netwerk en verkleint het risico dat een gestolen wachtwoord opnieuw kan worden gebruikt.
In veel Google Workspace-implementaties is toegang op basis van certificaten echter niet geregeld met alleen het inschakelen van een beleid. Teams hebben vaak extra certificaatinfrastructuur nodig om Google Admin, certificaatregistratie en de uitrol van Wi-Fi-beleid met elkaar te verbinden.
De uitdaging van certificaat‑gebaseerde Wi‑Fi
In een standaard Google Workspace-implementatie bestaat certificaatgebaseerde Wi-Fi voor ChromeOS uit een paar onderdelen. Beheerders moeten een SCEP-profiel instellen, certificaatinstellingen definiëren, de certificaten van de uitgevende CA en RADIUS-server vertrouwen en Wi-Fi-instellingen in Google Admin uitrollen voor WPA2-Enterprise/WPA3-Enterprisewhat is just WP using 802.1X with EAP-TLS.
Het model van Google is gebaseerd op de Google Cloud Certificate Connector, een Windows-service die certificaataanvragen doorgeeft tussen Google en de certificaatbron. Op ChromeOS wordt de privésleutel op het apparaat gegenereerd en wordt het certificaat via dat proces aangevraagd en geleverd.
Het is een degelijk beveiligingsmodel, maar het kan flink wat extra werk opleveren rond hosting, serviceconfiguratie, machtigingen, probleemoplossing en onderhoud voordat een beheerde Chromebook-vloot klaar is voor gebruik.
Hoe Foxpass de weg naar veilige toegang vereenvoudigt
Foxpass verandert die opzet door de connectorlaag als onderdeel van de service te beheren, in plaats van klanten die zelf te laten implementeren en uitvoeren.
Voor teams die ChromeOS-apparaten in Google Workspace beheren, betekent dat minder tijd kwijt aan het hosten en onderhouden van connectorservices, en meer tijd voor de onderdelen van de uitrol die daadwerkelijk de toegang bepalen: certificaatbeleid, SCEP-inschrijvingsinstellingen, Wi-Fi-profielen en RADIUS-validatie.
Foxpass neemt een echte implementatiestap weg bij de overstap naar certificaatgebaseerde netwerktoegang. Daardoor is EAP-TLS eenvoudiger uit te rollen voor organisaties die sterkere wifi-beveiliging willen zonder er nog een extra systeem bij te hoeven beheren. Het ondersteunt ook cloud-first omgevingen voor identiteits- en apparaatbeheer die draaien om Google Workspace en andere identiteitsplatforms.
Foxpass kan ook helpen de toegangslifecycle voor op Google gerichte omgevingen te vereenvoudigen via Google Admin-apparaatsynchronisatie. Door beheerde apparaatinformatie uit Google Admin te synchroniseren, kan Foxpass IT-teams helpen netwerktoegang afgestemd te houden op de apparaatstatus en veranderingen in de lifecycle, in plaats van certificaatuitgifte te behandelen als een eenmalige installatietaak.
Dat is belangrijk voor Chromebook-fleets, omdat toegangsbeslissingen moeten meebewegen wanneer apparaten worden ingeschreven, opnieuw toegewezen, geschorst, buiten gebruik worden gesteld of niet langer deel uitmaken van het beheerde apparaatbestand. Gecombineerd met certificaatgebaseerde Wi-Fi biedt Google Admin-apparaatsynchronisatie teams een praktischere manier om apparaatbeheer, certificaatregistratie en netwerktoegangscontrole met elkaar te verbinden.
Voordelen voor organisaties met Google Workspace en Chromebook‑intensief gebruik
Minder connectorinfrastructuur voor IT-teams om te hosten en te onderhouden.
Minder stappen tussen certificaatuitgifte en de implementatie van het Wi‑Fi-profiel.
Minder overhead rond SCEP-registratie, vertrouwensconfiguratie en connectorbeheer.
Een praktischere manier om EAP-TLS te implementeren in cloud-first apparaatomgevingen.
Eenvoudigere afstemming van de toegangslevenscyclus door gegevens van beheerde Chromebook-apparaten uit Google Admin naar Foxpass te synchroniseren.
Een beter beheersbare aanpak voor implementatie
Voor de meeste IT-teams is de vraag niet of EAP-TLS de moeite waard is om te gebruiken. De vraag is of ze het kunnen uitrollen zonder nog een extra service te moeten onderhouden. Dat is belangrijk in Chromebook-omgevingen, waar certificaatuitgifte, vertrouwensinstellingen en de implementatie van wifi-beleid al goed moeten samenwerken op beheerde apparaten.
Door het connectorwerk te verminderen dat gewoonlijk tussen Google Workspace en certificaatinschrijving zit, helpt Foxpass teams minder tijd te besteden aan ondersteunende infrastructuur en meer tijd aan het valideren van beleid, het testen van netwerkgedrag en het op schaal uitrollen van toegang.
Sterkere netwerktoegang praktischer maken
Voor organisaties die Google Workspace en beheerde Chromebooks gebruiken, is de waarde van certificaatgebaseerde Wi-Fi duidelijk.
De echte vraag is hoeveel connector- en certificaatinfrastructuur een team moet beheren om dat voor elkaar te krijgen. Foxpass verkort die weg door de connectorlaag als onderdeel van de service te beheren, waardoor IT-teams een directere manier krijgen om EAP-TLS op ChromeOS te implementeren zonder nog een extra systeem te hoeven hosten en onderhouden.