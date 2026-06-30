Moderne netwerkbeveiliging evolueert. Voor veel organisaties zijn veilige Wi‑Fi-, VPN- en infrastructuurtoegang niet langer gekoppeld aan een identitymodel waarin Microsoft centraal staat of aan het ecosysteem van één leverancier.
Veel IT-teams draaien om Okta of Google Workspace, en ze hebben netwerkverificatie nodig die die realiteit weerspiegelt.
Foxpass helpt teams om identiteitsgestuurd toegangsbeleid te koppelen aan Wi-Fi, VPN en netwerkinfrastructuur, zonder een identiteitsstrategie van één leverancier af te dwingen.
Waarom flexibele identiteitsondersteuning belangrijk is voor netwerktoegang
Veel modellen voor netwerktoegang en implementatie van certificaten gaan nog steeds uit van een Microsoft-first identiteitsarchitectuur. Maar IT-omgevingen in de praktijk zijn vaak flexibeler. Sommige organisaties gebruiken Okta als hun primaire identiteitsbron. Andere vertrouwen op Google Workspace als de kern van hun gebruikerslevenscyclus en toegangsmodel. Sommige beheren ook identiteiten bij meer dan één provider naarmate hun omgeving groeit.
Die flexibiliteit verandert wat netwerkverificatie moet doen. Toegangsbeslissingen moeten gebruik kunnen maken van de identiteitscontext die teams al vertrouwen, of die context nu afkomstig is van Okta-gebruikers en -groepen of Google Workspace-gebruikers. Het doel is om groepsgebaseerde toegangscontrole, Wi-Fi- en VPN-toegangsregels en certificaatgebaseerde verificatie te integreren in de architectuur die teams al gebruiken.
Foxpass breidt identiteit uit naar de netwerklaag
Foxpass helpt cloudidentiteit uit te breiden naar de netwerktoegangslaag via Foxpass Cloud RADIUS. Hiermee kunnen directorygebruikers en -groepen Wi-Fi- en VPN-toegangsregels vormgeven, de afhankelijkheid van gedeelde wachtwoorden verminderen en gedetailleerdere RADIUS-beleidsregels ondersteunen.
Voor teams die rond Okta en Google Workspace zijn ingericht, biedt Foxpass een manier om groepsgebaseerde toegangscontrole op de netwerklaag toe te passen zonder dat een uitsluitend op Microsoft Entra ID gebaseerde aanpak nodig is.
Het praktische voordeel is flexibiliteit zonder concessies. Sommige teams hebben behoefte aan een snelle route naar identiteitsgebaseerde authenticatie voor Wi-Fi- of VPN-toegang met behulp van referenties en groepsbeleid. Andere zijn klaar om de overstap te maken naar certificaatgebaseerde toegang, waarbij elke verbinding wordt gevalideerd via apparaatcertificaten en strengere vertrouwenscontroles.
Foxpass ondersteunt identiteitsgebaseerde authenticatie via EAP-TTLS en certificaatgebaseerde authenticatie via EAP-TLS, waardoor organisaties in hun eigen tempo kunnen doorgroeien van wachtwoordgebaseerde toegang naar certificaatgebaseerde toegang.
Certificaatgebaseerde netwerktoegang voor cloud-first identiteitsomgevingen
Certificaatgebaseerde authenticatie is vooral belangrijk bij die verschuiving, omdat het de focus verlegt van wachtwoorden naar vertrouwen.
Voor veel organisaties ging de overstap naar certificaatgebaseerde toegang historisch gezien gepaard met complexiteit, vooral wanneer identiteit, apparaten en netwerkinfrastructuur niet allemaal binnen hetzelfde ecosysteem vallen. Foxpass ondersteunt EAP-TLS voor Wi-Fi- en VPN-toegang en kan teams helpen certificaatgebaseerde authenticatie te beheren in beheerde, BYOD- en cloud-first-omgevingen.
Dat is operationeel net zo belangrijk als strategisch. Moderne beveiligingsteams staan onder druk om de complexiteit te verminderen en tegelijk de zekerheid te vergroten. Ze willen geen verouderde RADIUS-servers in de lucht houden alleen om een netwerktoegangsmodel te behouden dat voor een ander tijdperk is gebouwd. Ze willen cloud-native controle, betere auditmogelijkheden en beleidsregels die echte identiteits- en apparaatcontext weerspiegelen.
Foxpass helpt om netwerktoegang die kant op te bewegen en geeft teams een manier om identiteitsgestuurde en certificaatgebaseerde controles toe te passen in Okta- en Google Workspace-omgevingen, zonder de last van verouderde infrastructuur te dragen.
Waar dit het meest speelt
Okta- en Google Workspace-teams die overstappen van gedeelde Wi‑Fi-wachtwoorden of PSK's naar 802.1X-authenticatie
IT-teams gebruiken identiteitsgroepen om de toegang tot specifieke netwerken, VPN's en infrastructuur te helpen beheren.
Organisaties die overstappen van op wachtwoorden gebaseerde EAP-TTLS-authenticatie naar op certificaten gebaseerde EAP-TLS.
Teams die een mix van beheerde endpoints, BYOD en cloud-first gebruikers ondersteunen.
Bedrijven die op zoek zijn naar netwerktoegang die niet beperkt is tot een Microsoft Entra ID-first-architectuur.
Moderne netwerkauthenticatie, gebouwd voor flexibiliteit
Netwerkauthenticatie wordt steeds meer een test van architectonische openheid. Nu organisaties overstappen op identity-first beveiliging, moet veilige toegang werken met de systemen en vertrouwensmodellen die ze al gebruiken.
Voor teams die draaien om Okta en Google Workspace betekent dat sterkere, beleidsgestuurde, certificaatbewuste toegang tot Wi‑Fi, VPN en netwerkinfrastructuur, zonder identiteitskeuzes in een model van één leverancier te dwingen.
Foxpass ondersteunt deze verschuiving door identiteitsgestuurde toegang uit te breiden naar de netwerklaag, terwijl de flexibiliteit behouden blijft om je aan te passen wanneer identiteitsomgevingen veranderen.
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