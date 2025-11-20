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Foxpass
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A flowchart shows an LDAP application connecting to Foxpass, which sends optional authentication to third-party directories (like G Suite, Office 365, Okta, Bitium, OneLogin) and optional MFA to Duo.

In de cloud gehoste LDAP-directory, gebouwd voor eenvoud, veiligheid en schaalbaarheid

Beheer gebruikers, groepen en machtigingen vanuit één veilige, cloudgebaseerde directory. Foxpass LDAP maakt het eenvoudig om legacy-systemen, VPN's en servertoegang te ondersteunen zonder je eigen LDAP-infrastructuur te beheren.

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Wat is Foxpass Cloud LDAP?

Foxpass Cloud LDAP is een gehoste directoryservice die gebruikersauthenticatie en toegangsbeheer in je hele omgeving centraliseert. Het werkt naadloos samen met je identiteitsprovider en biedt je een veilige, flexibele manier om gebruikerstoegang te beheren tot:

  • VPN-services

  • Verouderde applicaties die LDAP-bind vereisen

  • macOS-, Linux- en UNIX-systemen (via Engineering License)

  • Interne tools die afhankelijk zijn van POSIX-compatibele directory's

In tegenstelling tot traditionele LDAP-configuraties biedt Foxpass:

  • Onderhoudsvrije, in de cloud gehoste infrastructuur

  • Een webgebaseerde console en robuuste API voor het beheren van gebruikers en groepen

  • Optionele POSIX-ondersteuning voor Linux, macOS en SSH-toegang (Engineering License-add-on)

Foxpass Cloud LDAP is inbegrepen bij elke basislicentie van Foxpass, samen met Cloud RADIUS.

Belangrijkste voordelen

  • Blue line drawing of a person’s head wearing a headset with a microphone, suggesting customer support or communication services, on a light gray background.

    Vereenvoudig IT-toegangsbeheer

    Beheer gebruikers, groepen en toegangsrechten via de Foxpass Console of API. Wijs rollen toe, synchroniseer identiteiten en beheer de toegang tot apps en services zonder LDIF-bestanden te bewerken of LDAP-schema's te onderhouden.

  • A blue icon featuring three parallel, curved lines stacked vertically, resembling a stylized bridge or an archway, on a light gray background.

    LDAP Bridge voor VPN's en compatibiliteit met oudere systemen

    Moet je VPN's of apps verbinden die afhankelijk zijn van LDAP? Foxpass Cloud LDAP fungeert als een brug tussen je moderne identiteitssystemen (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin) en alle software die nog steeds LDAP spreekt.

  • Blue line drawing of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, indicating a login or password input screen.

    POSIX-ondersteuning & SSH-toegang

    Met de Engineering License add-on ontgrendel je POSIX-gebruikers- en groepskenmerken voor gebruik met macOS-, Linux- en UNIX-systemen. Combineer met Foxpass SSH Key Management om veilige intoegang centraal af te dwingen in al je omgevingen.

  • A simple blue padlock icon with a circular keyhole, displayed on a light gray background.

    Veilige, controleerbare authenticatie

    Elke verificatieaanvraag wordt vastgelegd. Gebruik ingebouwde audittrails om compliance te ondersteunen, gebruikersactiviteit te volgen en de beveiligingsstatus van je infrastructuur te behouden.

  • Blue icon of three people connected by a line, arranged in a triangle, symbolizing communication, teamwork, or collaboration on a light gray background.

    Geautomatiseerde directorysynchronisatie

    Synchroniseer gebruikers en groepen vanuit je cloud-IdP (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin ) en laat ze automatisch terugkomen in je LDAP-structuur.

  • Blue outline of a rectangular layout icon, featuring one large section on the left and two smaller stacked sections on the right, representing a webpage or app content structure.

    Console- of API-beheer

    Of je nu de voorkeur geeft aan een GUI of automatisering, Foxpass biedt je beide. Gebruik de webconsole voor snelle aanpassingen, of benut de API om gebruikers te provisionen, inloggegevens te roteren of gegevens in je infrastructuur te synchroniseren.

praktijktoepassingen

  • Authenticeer externe gebruikers voor VPN-toegang

  • Verbind oudere applicaties die LDAP bindondersteunen

  • Beheer interne tools met groepsgebaseerd LDAP-zoeken

  • Lever POSIX-conforme gebruikersgegevens aan Linux/macOS-servers

  • Gebruik het als een lichte directoryservice voor kleine of hybride teams

  • Vervang kwetsbare on-prem LDAP-servers door een veilig, cloud-native alternatief

  • Vervang lokale accounts en ongecontroleerde wildgroei aan wachtwoorden

  • Koppel je on-call schedule via API's aan machtigingen om de beveiliging op te schalen


LDAP vs RADIUS - wanneer gebruik je welke?

Foxpass bevat zowel Cloud LDAP als Cloud RADIUS, zodat je niet hoeft te kiezen. Gebruik wat het beste bij elk systeem past en beheer alles vanuit één plek.

Toepassingsgeval

LDAP gebruiken

RADIUS gebruiken

Systeemaanmelding (Linux/macOS)

VPN-compatibiliteit (OpenVPN, legacy clients)

Beveiligde wifi (802.1X, WPA2-Enterprise)

Sudo-/SSH-sleutelautorisatie

*

Verificatie van oudere apps

* POSIX- en SSH-sleutelfuncties beschikbaar met Engineering Add-On

Three men work together in a modern office at desks with laptops and computers. One types code on a monitor while the others talk and smile. Office supplies and paperwork are visible on the desks.

Ideaal voor IT- en engineeringteams die het volgende willen:

  • LDAP zonder de overhead en het onderhoud

  • Cloud-native controle van verouderde authenticatieworkflows

  • SSH- en sudo-toegang gekoppeld aan centrale identiteit

  • Geautomatiseerde gebruikersprovisioning via Directory Sync

  • Tools van engineeringniveau met een toegankelijke interface


A web browser displays API documentation for the GET /users/ endpoint on the Reqres site, showing request parameters, responses, code examples, and an interface to test the API request.

Technisch overzicht

  • Gehoste, beveiligde directory die voldoet aan LDAPv3

  • Synchroniseer gebruikers vanuit Google Workspace, Azure Entra ID, Okta of OneLogin

  • Ondersteunt TLS-versleuteling, anonieme of geauthenticeerde binding en groepsgebaseerde toegang

  • Compatibel met OpenVPN, Cisco AnyConnect, pfSense en meer

  • Werkt met Linux en macOS via PAM + NSS-integratie

  • Volledig gedocumenteerde API voor gebruikersprovisioning en automatisering


Inbegrepen bij alle Foxpass-abonnementen

Foxpass Cloud LDAP is inbegrepen bij je basislicentie voor Foxpass, samen met Cloud RADIUS, directorysynchronisatie en console-/API-beheer. Geavanceerde engineeringmogelijkheden (POSIX, SSH-sleutelintegratie) zijn beschikbaar via de Engineering License Add-On.

"Ik raad Foxpass van harte aan. Als je je eigen LDAP- of AD-server onderhoudt, verspil je waarschijnlijk veel tijd van je IT-personeel."

A man with short dark hair and light skin wearing a blue collared shirt is outdoors with greenery in the background.

Ken K.

"Foxpass is solide. Het is onze belangrijkste gebruikersdirectory. Klantenservice en documentatie zijn fantastisch. Foxpass ondersteunt onze Gitlab, Jenkins, ssh, en AWS VPN's."

A man with short brown hair, glasses, and a beard, smiling at the camera. He is wearing a black shirt and is pictured against a plain light background in a circular frame.

Nic G.

Vertrouwd door toonaangevende bedrijven

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The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

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