In de cloud gehoste LDAP-directory, gebouwd voor eenvoud, veiligheid en schaalbaarheid
Beheer gebruikers, groepen en machtigingen vanuit één veilige, cloudgebaseerde directory. Foxpass LDAP maakt het eenvoudig om legacy-systemen, VPN's en servertoegang te ondersteunen zonder je eigen LDAP-infrastructuur te beheren.
Wat is Foxpass Cloud LDAP?
Foxpass Cloud LDAP is een gehoste directoryservice die gebruikersauthenticatie en toegangsbeheer in je hele omgeving centraliseert. Het werkt naadloos samen met je identiteitsprovider en biedt je een veilige, flexibele manier om gebruikerstoegang te beheren tot:
VPN-services
Verouderde applicaties die LDAP-bind vereisen
macOS-, Linux- en UNIX-systemen (via Engineering License)
Interne tools die afhankelijk zijn van POSIX-compatibele directory's
In tegenstelling tot traditionele LDAP-configuraties biedt Foxpass:
Onderhoudsvrije, in de cloud gehoste infrastructuur
Een webgebaseerde console en robuuste API voor het beheren van gebruikers en groepen
Optionele POSIX-ondersteuning voor Linux, macOS en SSH-toegang (Engineering License-add-on)
Foxpass Cloud LDAP is inbegrepen bij elke basislicentie van Foxpass, samen met Cloud RADIUS.
Belangrijkste voordelen
Vereenvoudig IT-toegangsbeheer
Beheer gebruikers, groepen en toegangsrechten via de Foxpass Console of API. Wijs rollen toe, synchroniseer identiteiten en beheer de toegang tot apps en services zonder LDIF-bestanden te bewerken of LDAP-schema's te onderhouden.
LDAP Bridge voor VPN's en compatibiliteit met oudere systemen
Moet je VPN's of apps verbinden die afhankelijk zijn van LDAP? Foxpass Cloud LDAP fungeert als een brug tussen je moderne identiteitssystemen (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin) en alle software die nog steeds LDAP spreekt.
POSIX-ondersteuning & SSH-toegang
Met de Engineering License add-on ontgrendel je POSIX-gebruikers- en groepskenmerken voor gebruik met macOS-, Linux- en UNIX-systemen. Combineer met Foxpass SSH Key Management om veilige intoegang centraal af te dwingen in al je omgevingen.
Veilige, controleerbare authenticatie
Elke verificatieaanvraag wordt vastgelegd. Gebruik ingebouwde audittrails om compliance te ondersteunen, gebruikersactiviteit te volgen en de beveiligingsstatus van je infrastructuur te behouden.
Geautomatiseerde directorysynchronisatie
Synchroniseer gebruikers en groepen vanuit je cloud-IdP (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin ) en laat ze automatisch terugkomen in je LDAP-structuur.
Console- of API-beheer
Of je nu de voorkeur geeft aan een GUI of automatisering, Foxpass biedt je beide. Gebruik de webconsole voor snelle aanpassingen, of benut de API om gebruikers te provisionen, inloggegevens te roteren of gegevens in je infrastructuur te synchroniseren.
praktijktoepassingen
Authenticeer externe gebruikers voor VPN-toegang
Verbind oudere applicaties die LDAP bindondersteunen
Beheer interne tools met groepsgebaseerd LDAP-zoeken
Lever POSIX-conforme gebruikersgegevens aan Linux/macOS-servers
Gebruik het als een lichte directoryservice voor kleine of hybride teams
Vervang kwetsbare on-prem LDAP-servers door een veilig, cloud-native alternatief
Vervang lokale accounts en ongecontroleerde wildgroei aan wachtwoorden
Koppel je on-call schedule via API's aan machtigingen om de beveiliging op te schalen
LDAP vs RADIUS - wanneer gebruik je welke?
Foxpass bevat zowel Cloud LDAP als Cloud RADIUS, zodat je niet hoeft te kiezen. Gebruik wat het beste bij elk systeem past en beheer alles vanuit één plek.
Toepassingsgeval
LDAP gebruiken
RADIUS gebruiken
Systeemaanmelding (Linux/macOS)
VPN-compatibiliteit (OpenVPN, legacy clients)
Beveiligde wifi (802.1X, WPA2-Enterprise)
Sudo-/SSH-sleutelautorisatie
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Verificatie van oudere apps
* POSIX- en SSH-sleutelfuncties beschikbaar met Engineering Add-On
Ideaal voor IT- en engineeringteams die het volgende willen:
LDAP zonder de overhead en het onderhoud
Cloud-native controle van verouderde authenticatieworkflows
SSH- en sudo-toegang gekoppeld aan centrale identiteit
Geautomatiseerde gebruikersprovisioning via Directory Sync
Tools van engineeringniveau met een toegankelijke interface
Technisch overzicht
Gehoste, beveiligde directory die voldoet aan LDAPv3
Synchroniseer gebruikers vanuit Google Workspace, Azure Entra ID, Okta of OneLogin
Ondersteunt TLS-versleuteling, anonieme of geauthenticeerde binding en groepsgebaseerde toegang
Compatibel met OpenVPN, Cisco AnyConnect, pfSense en meer
Werkt met Linux en macOS via PAM + NSS-integratie
Volledig gedocumenteerde API voor gebruikersprovisioning en automatisering
Inbegrepen bij alle Foxpass-abonnementen
Foxpass Cloud LDAP is inbegrepen bij je basislicentie voor Foxpass, samen met Cloud RADIUS, directorysynchronisatie en console-/API-beheer. Geavanceerde engineeringmogelijkheden (POSIX, SSH-sleutelintegratie) zijn beschikbaar via de Engineering License Add-On.
"Ik raad Foxpass van harte aan. Als je je eigen LDAP- of AD-server onderhoudt, verspil je waarschijnlijk veel tijd van je IT-personeel."
Ken K.
"Foxpass is solide. Het is onze belangrijkste gebruikersdirectory. Klantenservice en documentatie zijn fantastisch. Foxpass ondersteunt onze Gitlab, Jenkins, ssh, en AWS VPN's."
Nic G.
Vertrouwd door toonaangevende bedrijven
Klaar om je LDAP-infrastructuur te moderniseren?
Beveilig en vereenvoudig gebruikersauthenticatie in al je systemen zonder je eigen directory te hosten.