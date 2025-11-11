Migreer van Active Directory naar Entra ID — zonder LDAP-compatibiliteit te verbreken
Stap moeiteloos over van on-prem Active Directory naar Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta of OneLogin. Foxpass Cloud LDAP breidt de IdP-authenticatie van je organisatie uit naar systemen die nog steeds op LDAP vertrouwen
De uitdaging: verouderde AD in een cloud-first wereld
Moderne IT- en beveiligingsteams stappen over op cloud-first identiteitsplatforms voor gecentraliseerde MFA, zero-trust-handhaving en vereenvoudigd beheer van de gebruikerslevenscyclus. Toch zijn veel kritieke systemen — VPN's, NAS-apparaten en ontwikkelaarstools — nog steeds afhankelijk van LDAP voor authenticatie.
Daardoor zitten IT-teams vast aan het onderhouden van on-prem Active Directory (AD) -servers of Azure AD Domain Services (AD DS) alleen voor een paar achterblijvende systemen. IT heeft een manier nodig om te centraliseren rond cloudidentiteit terwijl LDAP-gebaseerde systemen operationeel blijven.
Veelvoorkomende migratiebelemmeringen:
VPN- of NAS-systemen die alleen LDAP ondersteunen (niet SAML of OIDC)
Kostbare en complexe netwerkafhankelijkheden van Azure AD DS
Dubbel gebruikersbeheer tussen AD en cloud-IdP
Beperkte MFA-handhaving en inconsistente toegangsbeleidsregels
IT-teams hebben een manier nodig om volledig over te stappen op Entra ID zonder LDAP-afhankelijke systemen te verstoren.
De Foxpass-oplossing: cloud-LDAP met moderne IdP-integratie
Foxpass Cloud LDAP moderniseert je identiteitsinfrastructuur met een volledig beheerde, in de cloud gehoste LDAP-directory die automatisch synchroniseert met de cloud-IdP van je organisatie. Hierdoor zijn lokale AD-servers of Azure AD DS niet langer alleen voor authenticatie nodig, terwijl LDAP-compatibiliteit behouden blijft voor systemen die geen SAML of OIDC kunnen gebruiken.
Gebruikers authenticeren zich via de IdP van je organisatie, terwijl Foxpass Cloud LDAP de LDAP-responses levert die oudere systemen verwachten — zodat je overal beschikt over consistente, veilige authenticatie.
Gebruik het om:
Behoud LDAP-compatibiliteit voor VPN, NAS en interne ontwikkelaarstools.
Centraliseer gebruikers- en groepsbeheer in je cloud-IdP (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin).
Dwing MFA en toegangsbeleid af via je IdP.
Stel domeincontrollers buiten gebruik en elimineer afhankelijkheden van Azure AD DS.
Als je je eigen LDAP- of AD-server beheert, verspil je waarschijnlijk enorm veel tijd van je IT-medewerkers.
Ken K., Verified Foxpass User
Eenvoudige integratie met je IDP (Okta/Google), bied een LDAP-interface zonder on-premise AD of servers. Het team is geweldig en bereid om functies te implementeren die we aanbevelen.
Isaac O., Director of Technology
Hoe Foxpass Cloud LDAP werkt om AD-authenticatie te vervangen
Foxpass Cloud LDAP synchroniseert gebruikers en groepen vanuit de IdP van je organisatie. Legacysystemen authenticeren bij Foxpass met LDAP via TLS. Foxpass valideert de gebruiker aan de hand van je IdP en retourneert de juiste LDAP-respons. Alle authenticatiegebeurtenissen worden gelogd voor zichtbaarheid en compliance.
Belangrijkste voordelen van centralisatie op cloudidentiteit
Naadloze AD-naar-Entra ID-migratie: Behoud LDAP-authenticatie voor VPN-, NAS- en CI/CD-systemen tijdens en na de migratie.
Geen downtime, geen dubbele accounts: gebruikers en groepen synchroniseren automatisch vanuit je cloud-IdP.
Breid zero-trust-identiteit overal uit: MFA en toegangscontrole blijven consistent in alle systemen.
Verlaag kosten en complexiteit: Maak domeincontrollers en Azure AD DS overbodig.
Snelle implementatie: Ga in minder dan een uur aan de slag.
Gebruik je LDAP Bridge al?
Foxpass Cloud LDAP is de volgende stap. Zodra je legacy-systemen zich succesvol authenticeren via LDAP Bridge, kun je volledig overstappen op Foxpass Cloud LDAP — waardoor AD uit het authenticatiepad wordt verwijderd terwijl LDAP-compatibiliteit behouden blijft.
Begin vandaag nog met het moderniseren van je identiteitsarchitectuur
Met Foxpass Cloud LDAP kan je organisatie cloudidentiteit centraliseren, terwijl elk systeem verbonden en beveiligd blijft.
Verenig authenticatie, verminder complexiteit en realiseer een zero-trust, cloud-first-architectuur — zonder on-prem AD te onderhouden.