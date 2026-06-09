Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) geeft, zoals de naam al doet vermoeden, certificaten uit aan standaard netwerkapparaten op de eenvoudigst mogelijke manier. Normaal gesproken vereist het distribueren van certificaten naar beheerde apparaten meerdere stappen, waaronder het integreren van een Public Key Infrastructure (PKI), het opzetten van gateways, het configureren van beleidsregels, het inschrijven van certificaten, het autoriseren van apparaten, enzovoort.
Met het SCEP-eindpunt van Foxpass verminder je echter het gedoe en maak je certificaatregistratie moeiteloos.
Wat is SCEP precies?
Normaal gesproken vereist het uitgeven van PKI-certificaten het uitwisselen van informatie met een vertrouwde certificaatautoriteit (CA). De CA zorgt ervoor dat de identiteit en de domeinnaam in het PKI-certificaat legitiem zijn gekoppeld aan het netwerkapparaat dat informatie opvraagt. Maar met SCEP krijg je moeiteloze communicatie met de PKI via een gedeeld geheim en een URL.
SCEP is een al lang bestaand, levensvatbaar protocol waarmee IT-beheerders de uitgifte van certificaten eenvoudig kunnen configureren en uitvoeren.
Wat zijn de onderdelen die betrokken zijn bij SCEP?
SCEP Gateway API-URL
Een gateway-API-URL instrueert een netwerkapparaat hoe het met de API moet communiceren.
Gedeeld SCEP-geheim
De gedeelde SCEP-geheime sleutel bestaat uit een hoofdlettergevoelig wachtwoord dat wordt uitgewisseld tussen de SCEP-server en de certificeringsinstantie (CA).
Hoe werkt het SCEP-inschrijvingsproces?
De belangrijkste stappen in het SCEP-inschrijvingsproces zijn:
Voeg een SCEP-URL toe.
Voeg het SCEP Shared Secret toe.
Voeg het SCEP-ondertekeningscertificaat toe.
Maak configuratiebestanden aan en distribueer ze naar je netwerkknooppunten.
Netwerkknooppunten gebruiken configuratiebestanden om certificaten automatisch te registreren.
Configuratiebestanden kunnen profielen bevatten met parameters zoals de geldigheidsduur van het certificaat, de naam van de SCEP-configuratie, de sleutellengte, het aantal toegestane mislukte pogingen en het interval tussen nieuwe pogingen
toegestaan, enz.
Je kunt ook aangeven welke apparaten de certificaten kunnen ontvangen.
De inschrijving is voltooid zodra de verificatie is afgerond. Na authenticatie wordt een ondertekend certificaat uitgegeven aan het netwerkknooppunt.
Je kunt het SCEP-configuratieproces van Foxpass raadplegen voor het gedetailleerde proces voor het gebruik van het SCEP-protocol voor certificaatuitgifte op RADIUS-servers.
Wat zijn de gebruiksscenario's van SCEP?
SCEP kan het proces van het uitgeven van certificaten voor verschillende netwerksystemen vereenvoudigen. De use cases van SCEP staan hieronder vermeld:
Mobile Device Management (MDM)-systemen gebruiken SCEP om PKI-certificaten uit te geven aan een groot aantal mobiele apparaten en smartphones in hun netwerk. Het uitgeven van een certificaat aan elke mobiele telefoon of smartphone via het normale PKI-certificeringsproces kan tijdrovend zijn. SCEP biedt een haalbaar alternatief dat de werklast van netwerkbeheerders vermindert.
Op routers gebaseerde systemen gebruiken SCEP om certificaten uit te geven aan het groeiende aantal apparaten dat ermee verbinding maakt.
Load balancers, Wi-Fi®-hubs, VPN-apparaten en firewalls geven via SCEP certificaten uit aan de netwerkknooppunten die met het bredere netwerk zijn verbonden.
SCEP gebruikt ook RADIUS-authenticatie om een vertrouwd certificaat uit te geven aan alle apparaten die met de RADIUS-servers communiceren.
Wat zijn de voordelen van het gebruik van SCEP?
PKI's bieden de meest robuuste authenticatiemechanismen voor digitale identificatie. Het proces kan echter complex worden naarmate het aantal netwerkapparaten en het netwerk waarmee ze zijn verbonden, groeit. In deze situatie wordt het handmatig instellen en beheren van PKI-certificaten een tijdrovende klus die niet alleen de productiviteit vermindert, maar ook foutgevoelig is en voortdurend moet worden gecorrigeerd.
Het kan al snel uren duren om het certificaat op een apparaat uit te geven, te implementeren en te configureren. Maar als er handmatige fouten worden gemaakt, kan het hele netwerk kwetsbaar zijn voor toekomstige aanvallen. Bedrijven vergeten ook vaak de vervaldatum van het certificaat. Dit leidt tot systeemuitval door de vertraging bij het uitgeven van certificaten en het opnieuw toestaan dat netwerkapparaten verbinding maken met het netwerk.
Daardoor is het handmatige proces voor het uitgeven van certificaten niet alleen omslachtig, maar kan het ook gevolgen hebben voor de beveiliging. SCEP biedt organisaties de volgende voordelen:
Zonder gedoe certificaten uitgeven.
Zorg voor de correcte uitgifte en configuratie van certificaten op veel apparaten.
Geautomatiseerd proces voor het uitgeven van certificaten dat weinig tot geen handmatige tussenkomst vereist.
Een tijdbesparend protocol dat de operationele kosten verlaagt en de productiviteit indirect verbetert doordat IT-beheerders zich op andere taken kunnen richten.
SCEP ondersteunt de meeste apparaat- en serverbesturingssystemen, zoals Microsoft Windows, Apple iOS, macOS, Linux en directorysystemen zoals Active Directory, waardoor het een veelzijdige oplossing is voor al je behoeften op het gebied van netwerkbeheer.
SCEP: Hoe kan Foxpass helpen?
Je kunt alle voordelen van SCEP ervaren via de SCEP-endpoints van Foxpass op je Apple- of Windows-apparaten.
Het SCEP-eindpunt van Foxpass stelt je in staat moeiteloos PKI-gerelateerde bewerkingen uit te voeren. Voor je gemak geven we certificaten uit met een geldigheidsduur van 5 jaar, in plaats van het gedoe van jaarlijkse verlenging. Als je de RADIUS-serverinfrastructuur van Foxpass hebt, kun je SCEP ermee gebruiken. RADIUS en SCEP houden je samen veilig tegen aanvallen, omdat je er ongewenste autorisatiepogingen op je netwerk mee kunt afwijzen.
Je kunt de uitgegeven certificaten ook bekijken op basis van hun seriële informatie, uitgifte, status en vervaldatum vanuit de Foxpass-console. En als je denkt dat er onnodige activiteiten plaatsvinden terwijl het certificaat van de netwerkknooppunt van kracht is, kun je het certificaat eenvoudig intrekken.
Verlicht je beveiligingszorgen met de veelzijdige beveiligingsoplossing van Foxpass. Boek een demo en bekijk Foxpass vandaag nog in actie!