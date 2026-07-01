Naarmate organisaties uitbreiden over verschillende regio’s en hun beveiligingshouding aanscherpen, is dataresidentie een essentiële vereiste geworden voor Identity and Access Management (IAM), certificaatservices, RADIUS-authenticatie en directoryservices. Compliancekaders, van de AVG in de EU tot de Australian Privacy Principles (APPs), verwachten in toenemende mate dat bedrijven weten waar identiteitsgegevens zich bevinden en hoe deze worden beschermd.
Om aan deze verwachtingen te voldoen, gebruikt Foxpass speciale regionale datastacks in de EU, Australië en Noord-Amerika, waardoor klanten de flexibiliteit hebben om te kiezen waar hun authenticatiegegevens, logboeken en identiteitskoppelingen worden verwerkt en opgeslagen. Dit is een fundamenteel onderdeel van Foxpass’s inzet voor wereldwijde compliance.
Data residency vs. datasoevereiniteit: wat is het verschil?
Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, dienen ze verschillende compliancebehoeften:
Dataresidentie: Waar je gegevens worden opgeslagen, meestal vereist door compliancekaders, inkoopteams of contracten. Voorbeelden:
“Alle klantgegevens van de EU moeten in de EU worden opgeslagen.”
“Authenticatielogs moeten binnen de Australische landsgrenzen blijven.”
Datasoevereiniteit: Welke wetten van toepassing zijn op die gegevens op basis van hun fysieke locatie. Bijvoorbeeld:
In de EU opgeslagen gegevens moeten aan de AVG-normen voldoen.
In AU opgeslagen gegevens vallen onder de Australian Privacy Act en de APPs.
Gegevens uit de VS/Noord-Amerika vallen onder regionale regelgeving en contractuele controles.
Kort gezegd: residency = locatie, en sovereignty = juridische bevoegdheid
Foxpass geeft klanten controle over beide door organisaties in staat te stellen een regionale datastack te kiezen die aansluit bij hun lokale verwachtingen op het gebied van regelgeving.
Hoe Foxpass gegevensresidentie in verschillende regio’s beheert
De architectuur van Foxpass is ontworpen voor duidelijke naleving van regelgeving en hoge prestaties.
EU- en Australië-stacks: verwerking en replicatie binnen de regio
Authenticatiegegevens, logs, directorymetadata en certificaatgerelateerde gebeurtenissen worden binnen de regio verwerkt en opgeslagen.
Deze stacks ondersteunen klanten met strikte AVG- of APP-vereisten voor gegevensresidentie.
Noord-Amerika-stack: regionaal verankerd met wereldwijde prestaties
De Noord-Amerikaanse omgeving fungeert als onze wereldwijde aanwezigheid.
Gezaghebbende gegevensopslag en kernverwerking blijven verankerd in Noord-Amerika, wat zorgt voor consistentie en afstemming op regelgeving.
Edge-locaties wereldwijd versnellen authenticatieverzoeken voor wereldwijd verspreide teams.
Dit model behoudt de integriteit van compliance en levert tegelijkertijd low-latency prestaties voor RADIUS, LDAP en certificaatverificatie voor internationale gebruikers.
Waarom dataresidentie belangrijk is voor IAM, authenticatie en PKI
Identiteitsgegevens, authenticatielogs, groepslidmaatschappen, records van certificaatuitgifte en toegangsgeschiedenis vallen vaak onder gereguleerde categorieën. In moderne complianceframeworks worden deze beschouwd als gevoelige operationele beveiligingsgegevens en moeten ze dienovereenkomstig worden beheerd.
Dit heeft invloed op:
Certificaatgebaseerde authenticatie (CBA)
RADIUS- en LDAP-authenticatielogboeken
Directory Sync en identiteitskoppelingen
Uitgiftegegevens van BYOD-certificaten
SCEP-inschrijvingslogboeken aangestuurd door MDM
SSH-sleutel en op rollen gebaseerde autorisatiegegevens
Veelvoorkomende compliance-redenen voor dataresidentie zijn onder andere:
AVG (EU)
Vereist rechtmatige verwerking en strikte regels voor gegevensoverdrachten.
Verwerkingsverantwoordelijken moeten ervoor zorgen dat identiteitsgegevens binnen de EU blijven, tenzij er passende beschermingsmaatregelen zijn getroffen.
ISO 27001 / ISO 27017
Benadrukt geografische beperkingen voor gevoelige gegevens en duidelijke documentatie van gegevensstromen.
Dataresidentie verkleint de auditomvang en de documentatie die nodig is voor doorgiften aan derde landen.
SOC 2
Niet voorschrijvend over geografie, maar auditors vereisen duidelijkheid over gegevensstromen en de opslaglocatie.
Regiospecifieke stacks vereenvoudigen auditverhalen en beperken het aantal uitzonderingen.
Australian Privacy Act & APP's (AU)
APP 8 vereist strikte controles bij het verstrekken van persoonsgegevens buiten Australië.
Authenticatiegegevens binnenlands opslaan helpt organisaties om beoordelingen van grensoverschrijdende gegevensverstrekking te vermijden.
Branchecontroles (financiën, overheid, hoger onderwijs, gezondheidszorg)
Veel inkoopteams eisen dat gegevens binnen dezelfde regio worden verwerkt voordat ze een IAM- of PKI-leverancier goedkeuren.
Hoe Foxpass je helpt te voldoen aan vereisten voor dataresidentie
Foxpass ondersteunt regionale compliance -behoeften voor alle kernservices, waaronder Cloud RADIUS, Cloud LDAP, Cloud PKI, SSH Key Management en Directory Sync.
Regiospecifieke stacks geven je:
Verwerking binnen de regio voor EU- en AU-identiteitsgegevens
Datacontrole verankerd in Noord-Amerika met wereldwijde edge-locaties om authenticatieverzoeken te versnellen
Minder auditcomplexiteit door grensoverschrijdende gegevensstromen te minimaliseren
Lokale redundantie voor betrouwbare authenticatie binnen elke regio
Lagere latentie voor internationale teams die certificaat- of identiteitsgebaseerde authenticatie uitvoeren
Duidelijke, gedocumenteerde grenzen van gegevensstromen voor AVG-, APP-, ISO- of SOC 2-beoordelingen
Wat binnen je regio blijft:
Gebruikersauthenticatielogs
RADIUS-, LDAP- en BYOD-onboardingevents
Certificaatinschrijvingsrecords (Cloud PKI / SCEP)
Directory-synchronisatiemetadata
Beleids- en groepslidmaatschapstoewijzingen
Geconfigureerde rollen en toegangscontrolelijsten
SSH-sleutelmetadata
Dit zorgt voor een sterke privacy- en compliancepositie, terwijl de prestaties voor wereldwijd verspreide teams behouden blijven.
Dataresidentie als Zero-Trust-enabler
Zero-trustbeveiliging is afhankelijk van:
Continue verificatie
Sterke identiteitssignalen
Controleerbare toegangssporen
Regiogebonden beveiligingslogboeken
Vertrouwen op basis van certificaten
Afdwingen van apparaatstatus
Foxpass’ regionale architectuur versterkt elk onderdeel van dit model, zodat je identiteitsgegevens lokaal blijven waar dat moet, terwijl authenticatie snel blijft, waar je team ook werkt.
Samenvatting
Data residency is nu een kerneis voor organisaties die werken onder de AVG, ISO 27001, SOC 2, de Australian Privacy Principles en moderne zero-trust-frameworks. Met de regionaal geïsoleerde datastacks van Foxpass in de EU, Australië en Noord-Amerika profiteren teams van:
Verwerking binnen de regio voor EU- en AU-klanten
In Noord-Amerika verankerde opslag voor wereldwijde activiteiten
Edge-locaties wereldwijd voor snelle authenticatie zonder kerngegevens te verplaatsen
Minder nalevingslast
Duidelijke controle over de jurisdictie
Verbeterde prestaties voor certificaatgebaseerde en identiteitsgebaseerde authenticatie
Foxpass zorgt ervoor dat je identiteitsgegevens worden opgeslagen en verwerkt waar jouw regelgeving dat vereist, en levert tegelijk de wereldwijde prestaties die moderne organisaties verwachten.