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Foxpass
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Foxpass Team

Het Foxpass-team bestaat uit doorgewinterde ingenieurs, cybersecurity-experts en thought leaders op het gebied van identiteits- en toegangsbeheer. Met jarenlange praktijkervaring in het ontwikkelen en perfectioneren van de geavanceerde oplossingen van Foxpass, beschikt dit collectief over een uitgebreid en diepgaand inzicht in de uitdagingen en vereisten van moderne netwerkbeveiliging. Elk artikel geschreven door het Foxpass-team is een bewijs van de collectieve kennis en expertise die onze inzet drijft om robuuste en schaalbare beveiliging voor onze klanten te garanderen.

Artikelen van Foxpass Team

Splashtop New Features
Foxpass-nieuws

Nieuwe functies - winter 2016

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A photograph of Aren smiling at the camera
Foxpass-nieuws

Foxpass Team Spotlight - Aren Sandersen

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A dark blue shield with a lighter blue border displays the text SOC 2 in white, set against a light blue background.
Compliance & auditgereedheid

Foxpass & SOC 2-compliance

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Illustration of a person using a laptop, with a checklist on screen titled MANAGING MAC ADDRESSES and three sample MAC addresses listed, all checked off as completed.
Foxpass-nieuws

RADIUS-toegang met MAC-adressen

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A split background shows the Splashtop logo and text on a dark side, and the Foxpass logo with a keyhole symbol and text on an orange side.
Foxpass-nieuws

Blogpost over acquisitie

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Splashtop New Features
Foxpass-nieuws

Foxpass nieuwe functies - begin 2017

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Splashtop New Features
Foxpass-nieuws

Nieuwe functie - API Explorer

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Foxpass-nieuws

Maak kennis met de Single Sign-On-functie van Foxpass

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Splashtop New Features
Foxpass-nieuws

Nieuwe functies - voorjaar 2017

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Splashtop New Features
Foxpass-nieuws

Nieuwe functies - mei 2016

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Illustration of cloud computing security: a cloud with a shield and check mark, a locked server, and connected devices (phones, laptop, tablets) with check marks, symbolizing secure data and network protection.
Cloud RADIUS & netwerkauthenticatie

Zero Trust uitbreiden naar Wi‑Fi en VPN met apparaatstatusgebaseerde toegangscontrole

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A glowing blue padlock with circuit patterns represents digital security, with 802.1X written below, set against a dark background with abstract technology elements.
Cloud RADIUS & netwerkauthenticatie

Wat is IEEE 802.1X Wi‑Fi®-authenticatie?

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