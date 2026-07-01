Deze maand lanceerde Foxpass een langverwachte nieuwe functie: Single Sign-On (SSO). Met SSO kan een gebruiker één keer inloggen (bijvoorbeeld op het netwerk van hun identiteitsprovider) en wordt die informatie vervolgens opnieuw gebruikt om gebruikers aan te melden bij verschillende serviceproviders, zoals AWS of Google workspace.
Organisaties gebruiken tegenwoordig veel verschillende cloudservices en Webapplicaties van derden, waardoor het voor medewerkers omslachtig kan zijn om gebruikersnamen/wachtwoorden in te voeren en Multi-Factor Authentication (MFA) te doorlopen telkens wanneer ze bij deze cloudservices moeten inloggen. Voor Foxpass-gebruikers elimineert onze SSO de noodzaak om voortdurend van het ene account naar het andere te wisselen. Als je bent aangemeld via Foxpass, kun je met één klik inloggen bij andere serviceproviders.
Foxpass SSO
Foxpass’s nieuwe Single Sign-On (SSO) biedt verschillende voordelen en functies, waaronder:
Bespaar tijd en moeite bij het inloggen op meerdere serviceproviders.
Ondersteuning voor zowel web- als terminalgebaseerde gebruikersfederaties.
De mogelijkheid om specifieke gebruikers of groepen toegang te geven tot een bepaalde SSO-serviceprovider.
Beveiligt toegang tot serviceproviders door tijdelijke toegangsgegevens te verkrijgen.
Momenteel worden de volgende serviceproviders ondersteund: Amazon Web Services (AWS), Google Workspace en Github.
SSO voor Amazon Web Services
Foxpass’s SSO biedt een snelle en veilige manier om toegang te krijgen tot de AWS UI Console en AWS Command Line Utility. Gebruikers hebben hier toegang toe via Foxpass SSO zonder dat ze een daadwerkelijk account nodig hebben, door tijdelijke inloggegevens te ontvangen die door de beheerder zijn gegenereerd.
Tijdelijke toegang via SSO beveiligt je accounts beter dan het opslaan van vooraf gegenereerde toegangsgegevens van gebruikers op je host. Je beheerder kan instellen dat de tijdelijke toegangsgegevens na een uur of later verlopen, afhankelijk van wat nodig is.
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