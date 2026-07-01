We werken altijd hard aan nieuwe, krachtige functies om je Foxpass-ervaring nog beter te maken. Daarom kondigen we met veel enthousiasme officieel enkele nieuwe functies aan die we de afgelopen weken hebben uitgerold, evenals enkele aankomende functies die momenteel in bèta zijn.
Microsoft Office 365
Microsoft Office 365-ondersteuning is er! Als je organisatie Office 365 gebruikt, hoef je je alleen maar aan te melden of in te loggen op Foxpass.com. Je kunt Foxpass ook zo instellen dat het synchroniseert met je Azure AD vanaf de pagina Config.
Foxpass VPN
Voor het geval je het eerder deze maand hebt gemist: we hebben een VPN AMI uitgebracht in de AWS Marketplace! Lees de aankondiging hier en ontdek hier waarom je er een nodig hebt.
OpenVPN-bugfix
Er is een bekende bug in de LDAP-extensie van OpenVPN die crashes veroorzaakt wanneer deze verbindingsproblemen en time-outs tegenkomt. We hebben een bijgewerkt pakket voor Ubuntu 14.04 gemaakt dat dit oplost. Je kunt het pakket downloaden van launchpad hier.
Bitium-gebruikers- en groepssynchronisatie
We hebben de mogelijkheid toegevoegd om een doorlopende synchronisatie van Bitium naar Foxpass in te stellen. Als je Bitium-sync inschakelt, worden al je gebruikers en groepen automatisch gesynchroniseerd. Ga naar de pagina Directory Sync om te beginnen.
Uitzonderingen voor gedelegeerde authenticatie
Je kunt nu specifieke gebruikers vrijstellen van het gebruik van gedelegeerde authenticatie. Dit is vooral handig voor externe of machineaccounts die niet in je directory zijn opgeslagen.
Daarnaast kun je de logboeken controleren om te zien of er ook een fout is in de foutmelding voor delegated auth.
Sorteren van gebruikerstabel
Je kunt je gebruikerstabel nu sorteren op kolomkop. Klik gewoon op de koptekst om die kolom te sorteren of omgekeerd te sorteren.
Gebruikers buiten het domein
Als je een gebruiker hebt die geen e-mailaccount in je domein heeft, kun je die nu aan je organisatie toevoegen. Ze moeten echter handmatig door een beheerder worden beheerd. Beheerders kunnen gebruikerswachtwoorden en SSH-sleutels handmatig instellen op de pagina User via het dropdownmenu “Actions”.
Als je gedelegeerde authenticatie hebt ingeschakeld, kun je deze gebruikers uitsluiten met onze nieuwe functie voor gedelegeerde uitzonderingen op de pagina Config.
Upgrade je beveiliging
Wil je je netwerkbeveiliging verbeteren en het tegelijkertijd makkelijk maken voor geautoriseerde gebruikers om verbinding te maken? Klik hier om te ontdekken hoe Foxpass je kan helpen kostbare beveiligingsfouten te voorkomen: