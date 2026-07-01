In 2021 zag de wereld een toename van beveiligingsinbreuken op nationaal en mondiaal niveau. Datalekken en gecompromitteerde systemen leidden tot enorme verliezen van gegevens en inkomsten en brachten miljoenen gebruikers in gevaar.
Een mogelijke oorzaak van deze gebeurtenissen: de toename van thuiswerken zonder beveiligingsmaatregelen te nemen. Covid-19 zorgde ervoor dat bijna 42 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking fulltime thuis ging werken, en hoewel thuiswerken veel voordelen heeft, mist het de robuuste beveiligingsinfrastructuur die een kantooromgeving wel biedt. Daardoor vonden veel hackers een opening om via thuiskantoren aan te vallen, omdat de kans op menselijke fouten en zwakke cyberbeveiligingssystemen groter was.
Nu, in 2021, blijven datalekken alleen maar toenemen. Volgens de mid-year update van Sonic-wall waren er alleen al in de eerste helft van 2021 meer dan 2,5 miljard malware-aanvallen en 304,7 miljoen ransomware-aanvallen. Incidenten zoals deze kunnen tot het einde van het jaar blijven toenemen, dus het is verstandig om van de belangrijkste gebeurtenissen te leren zodat ze jou niet overkomen.
Laten we meteen beginnen:
T-Mobile
Op 19 augustus 2021 bracht T-Mobile een rapport uit waarin stond dat meer dan 7,8 miljoen huidige klantaccounts van T-Mobile waren gecompromitteerd. Bij dit incident werden bestanden gestolen met meer dan 40 miljoen records van voormalige of potentiële klanten, waaronder voor- en achternaam, geboortedatum, SSN en rijbewijs/ID, en mogelijk zelfs creditcardinformatie.
Colonial Pipeline
Colonial Pipeline Co. beheert een pijpleiding van 5.500 mijl die 45% levert van de benzine en vliegtuigbrandstof die aan de oostkust van de VS wordt geleverd. Volgens NPR werd op 17 mei een Amerikaanse pijpleidingmaatschappij getroffen door een ransomware-aanval die computers trof die de apparatuur van de pijpleiding beheerden. Met hulp van de FBI betaalden ze nog op de dag van de aanval het losgeld van 75 bitcoin of $4,4 miljoen.
Infinity Insurance Company
Op 16 maart 2021 heeft Infinity Insurance Company een onbekend aantal personen meegedeeld dat er in december 2020 ongeautoriseerde gebruikers op hun accounts waren die toegang hadden tot de bestanden en servers van het bedrijf. Sommige van de bestanden bevatten burgerservicenummers en rijbewijzen.
20/20 Eye Care Network
Eerder dit jaar had 20/20 Eye Care Network, Inc. te maken met een datalek waarbij zowel persoonlijke als beschermde gezondheidsinformatie van meer dan 3,3 miljoen personen werd gecompromitteerd. Volgens classaction.org, dit incident was “het gevolg van [hun] nalatigheid om ‘adequate cyberbeveiligingsmaatregelen’ te implementeren ter bescherming van de informatie van consumenten.” Als gevolg hiervan hebben hackers mogelijk toegang gekregen tot de namen, adressen, burgerservicenummers, lidmaatschapsidentificatienummers, geboortedata en zorgverzekeringsinformatie van patiënten.
Datalekken zijn geen stadslegendes
Groot of klein, slechte methoden en praktijken op het gebied van cybersecurity kunnen kostbaar zijn en je bedrijf financieel en qua reputatie ru�ïneren. Nu medewerkers vanuit huis blijven werken, kan dit je bedrijf kwetsbaar maken voor allerlei bedreigingen als je niet goed voorbereid bent.
De eerste oplossing is om je bedrijf te beschermen voordat er een inbreuk plaatsvindt. De eerste oplossing is om je medewerkers de juiste training te bieden, zoals cursussen in cyberbeveiliging. Een deskundig team kan menselijke fouten voorkomen die kunnen leiden tot situaties zoals Man-in-the-Middle-aanvallen.
De tweede is dat je mogelijk tools moet implementeren voor langdurige thuiswerkomgevingen. Een voorbeeld is een toegangsbeheerplatform zoals Foxpass, dat oplossingen zoals RADIUS, PKI Digital Certificates en SSO toevoegt aan je beveiligingsprotocollen. Deze tools bieden extra beveiligingslagen die accounts beschermen, de identiteit van gebruikers verifiëren en onbevoegde gebruikers buiten bedrijfsnetwerken houden.
Foxpass is een krachtige oplossing, ontwikkeld om de beveiliging te verbeteren wanneer je teams op afstand of op kantoor werken. Werken op afstand betekent niet dat je beveiliging hoeft op te offeren voor gemak, en met Foxpass werk je efficiënt zonder zorgen.
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