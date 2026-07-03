In het huidige evoluerende digitale landschap is de behoefte aan robuuste toegangscontrole op wifi-netwerken nog nooit zo belangrijk geweest. Organisaties zijn voortdurend op zoek naar oplossingen die hun gebruikers een naadloze maar veilige ervaring kunnen bieden.
In deze blog gaan we dieper in op vier toonaangevende oplossingen voor het beveiligen van wifi- (en bekabelde) netwerken: Cisco ISE, Aruba ClearPass, Portnox CLEAR en ons eigen aanbod, Foxpass RADIUS.
Cisco Identity Services Engine (ISE)
Cisco ISE, een integraal onderdeel van Cisco's beveiligingsportfolio, dient als een gecentraliseerde beleidshandhavingstool die beveiliging van bedrijfsnetwerken biedt. Hier is een meer gedetailleerd overzicht van de functies:
Gedetailleerde toegangscontrole: Beleid wordt mogelijk gemaakt door apparaat-profilering, posture-assessment en specifieke gebruikersidentiteiten en -rollen.
Holistische integratie: naadloze integratie met andere Cisco-beveiligings- en netwerkproducten, voor gesegmenteerde en gecontroleerde toegang.
Guest management: Tijdelijke toegang wordt mogelijk gemaakt via de ISE Self-Registered Guest Portal.
Hoewel Cisco ISE veel functies biedt en een marktleider is, is een aanzienlijke investering in Cisco's infrastructuur en training nodig om de mogelijkheden ervan echt volledig te benutten. Het is een robuuste oplossing, maar mogelijk te veel van het goede en een te grote investering voor organisaties die niet volledig in het Cisco-ecosysteem zijn ingebed of die niet over de middelen beschikken om het te beheren en te onderhouden.
Aruba ClearPass
HPE Aruba ClearPass staat bekend om zijn mogelijkheden voor toegangsbeveiliging in zowel bekabelde als draadloze netwerken. Aruba ClearPass is geoptimaliseerd voor de infrastructuur van Aruba en biedt:
Contextbewuste toegangscontrole: Maakt gebruik van de HPE Aruba-infrastructuur voor genuanceerde netwerktoegangscontrole.
BYOD-beheer: ClearPass Onboard ondersteunt posture-assessments en herstel voor verschillende apparaten, inclusief apparaten die geen eigendom zijn van het bedrijf.
Gast-onboarding: ClearPass Guest biedt handige ingebouwde portals voor probleemloze selfservice-onboarding van gasten.
Hoe robuust ClearPass ook is, voor optimale prestaties wordt integratie met Aruba's infrastructuur aanbevolen. Hoewel het ondersteuning voor meerdere leveranciers biedt, krijg je vaak de meest naadloze ervaring door Aruba's complete netwerksuite te gebruiken.
Portnox CLEAR (onderdeel van Portnox Cloud)
Portnox CLEAR is een wifi-beveiligingsoplossing van meerdere leveranciers die de nadruk legt op beveiliging en zichtbaarheid in diverse bedrijfsomgevingen. Portnox brengt zijn Wi-Fi-as-a-Service/RADIUS-as-a-Service-aanbod op de markt onder de Portnox CLEAR/Portnox cloud merken. Portnox heeft ook een on-premise oplossing ter ondersteuning van agentless netwerktoegangscontrole die kan worden geïntegreerd met Portnox CLEAR voor uitgebreid beheer van zowel bedrijfsapparaten als BYOD.
De gezamenlijke oplossingen van Portnox bieden:
Flexibele apparaatdetectie: Agent-based en agentless opties voor apparaatclassificatie en -beoordeling.
End-to-endbeveiliging: Uitgebreide toegangscontrolebeleid en integratie met populaire endpoint security tools.
Cloudgerichte authenticatie: RADIUS-as-a-Service beheerd in de cloud voor eenvoudig beheer.
Foxpass RADIUS
In een wereld die steeds meer richting de cloud verschuift, komt Foxpass RADIUS naar voren als een toonaangevende oplossing voor organisaties die op zoek zijn naar een gestroomlijnde, schaalbare en leveranciersneutrale oplossing voor netwerktoegang. Foxpass RADIUS legt de nadruk op eenvoud en schaalbaarheid:
Vereenvoudigde cloudgebaseerde installatie: Een van de kenmerkende functies van Foxpass RADIUS is de gebruiksvriendelijke, cloudgestuurde installatie. Organisaties kunnen hun RADIUS-services snel opzetten en beheren zonder de last van on-premises infrastructuur, wat de implementatie vereenvoudigt en de IT-overhead vermindert.
Schaalbaarheid in de kern: Foxpass begrijpt de dynamische behoeften van bedrijven, vooral wanneer ze groeien. Met Foxpass kunnen organisaties moeiteloos op- of afschalen op basis van hun specifieke vereisten.
Moderne certificaatgebaseerde authenticatie: In het tijdperk van cyberdreigingen benadrukt Foxpass beveiliging met zijn focus op certificaatgebaseerde authenticatie. Geautomatiseerde Public Key Infrastructure (PKI) zorgt ervoor dat apparaten en gebruikers veilig worden geauthenticeerd, waardoor de kwetsbaarheden die gepaard gaan met wachtwoordgebaseerde mechanismen afnemen.
Naadloze onboarding: Met een steeds groter aantal apparaten, gebruikers en wifi-netwerken kan onboarding vaak een complexe klus worden. Foxpass vereenvoudigt dit proces en zorgt ervoor dat apparaten en gebruikers soepel aan het netwerk kunnen worden toegevoegd, waardoor de beveiliging en gebruikerservaring worden verbeterd.
Leveranciersneutrale aanpak: In tegenstelling tot veel wifi-security-oplossingen die organisaties aan een specifiek ecosysteem binden, valt Foxpass RADIUS op door zijn leveranciersonafhankelijke ontwerp. Dit zorgt ervoor dat het naadloos kan worden geïntegreerd met vrijwel alle netwerk- en beveiligingshardware, waardoor bedrijven flexibiliteit krijgen en niet aan vaste leveranciers gebonden zijn.
Gecentraliseerd beheer: Een cloudgerichte oplossing, Foxpass RADIUS biedt een gecentraliseerd platform waarop beheerders toegangsbeleid, gebruikersprofielen en apparaatlijsten kunnen monitoren, beheren en aanpassen. Deze uniforme weergave verhoogt de efficiëntie, verkort de reactietijden en zorgt voor consistente handhaving van beleidsregels.
In tegenstelling tot traditionele oplossingen geeft Foxpass RADIUS een nieuwe invulling aan netwerktoegangscontrole voor de moderne tijd. De nadruk op eenvoud, flexibiliteit en betaalbaarheid maakt het aantrekkelijk voor allerlei organisaties, van nieuwe startups tot grote groeiende ondernemingen. In een wereld die wordt gedomineerd door complexe en vaak kostbare oplossingen, is Foxpass RADIUS een verademing en bewijst het dat robuuste netwerkbeveiliging niet ingewikkeld of exorbitant duur hoeft te zijn.
Waarom je voor Foxpass zou moeten kiezen
Oplossingen als Cisco ISE, Aruba ClearPass en Portnox zijn bij uitstek geschikt voor grootschalige ondernemingen. Ze brengen grote investeringen met zich mee op het gebied van licenties, hardware en onderhoud.
Voor kleine tot middelgrote organisaties is Foxpass een ideaal alternatief voor netwerk-authenticatie en toegangscontrole. Het installatiegemak, de flexibele schaalbaarheid en de lage onderhoudskosten van de Foxpass cloud RADIUS-oplossing stellen organisaties in staat om robuuste netwerkbeveiliging te verkrijgen zonder de hoge kosten en complexiteit.
Naast de technische mogelijkheden is Foxpass RADIUS ook ontworpen met budgetbewuste organisaties in gedachten. Door de kosten en complexiteit van traditionele systemen op locatie te elimineren, maakt Foxpass robuuste wifi-netwerksecurity haalbaar voor bedrijven van elke omvang en elk budget.
Concluderend: als u een kosteneffectieve, gebruiksvriendelijke en schaalbare oplossing voor beveiligde wifi-toegang op het oog heeft, is Foxpass RADIUS de beste keuze.
Als uw organisatie de netwerkbeveiliging en authenticatie wil verbeteren met een betaalbaar en gebruiksvriendelijk systeem, is Foxpass RADIUS de optimale keuze vergeleken met traditionele on-premise netwerktoegangscontrole-implementaties of ingewikkelde cloudoplossingen. Ons gestroomlijnde cloud delivery model en intuïtief beheer maken de beste netwerktoegangscontrole in zijn klasse haalbaar voor organisaties van elke omvang en elk budget.
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