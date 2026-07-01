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Foxpass
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Jouw veiligheid is onze prioriteit

Foxpass Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
Aan de slag met Foxpass
Bescherm uw wifi en netwerken met verificatie op basis van identiteit en certificaten
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Welkom op het Foxpass-blog! In onze introductiepost wilde ik wat achtergrond geven over wie we zijn en wat we doen, zodat je beter kunt begrijpen wat Foxpass voor je kan doen.

Ik heb in de schoenen van onze klanten gestaan toen ik zowel Technical Operations als IT leidde bij veel groeiende bedrijven, waaronder Pinterest. Terwijl ik daar werkte, wist ik dat het belangrijk was om sterk identiteitsbeheer op te bouwen in onze hele infrastructuur (server, VPN's, draadloze netwerken), maar de implementatie stond zelden bovenaan onze prioriteitenlijst. En als ze eenmaal waren gebouwd, leken deze vaak verwaarloosde services altijd op het slechtst mogelijke moment uit te vallen.

Ons doel met Foxpass is het creëren en beheren van de bedrijfskritische identiteits- en beveiligingsproducten die je nodig hebt voor je groeiende bedrijf, maar waaraan je liever geen tijd besteedt om ze te bouwen of te onderhouden. Door met ons samen te werken, kan je de energie van je team besteden aan jouw roadmap-items in plaats van aan interne tools voor toegangsbeheer.

We kijken ernaar uit om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van infrastructuurbeveiliging, nieuwe producten en functies, praktijkvoorbeelden van klanten en meer met je te delen.

- Aren

CEO & Oprichter

Upgrade je beveiliging

Wil je meer weten over hoe Foxpass je netwerk kan beschermen tegen onbevoegde gebruikers? Klik hier om te ontdekken hoe Foxpass je kan helpen kostbare beveiligingsfouten te voorkomen:

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