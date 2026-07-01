Hier bij Foxpass stoppen de nieuwe functies en innovaties nooit. Vandaag kondigen we met veel plezier officieel een aantal nieuwe functies aan die we de afgelopen weken hebben uitgerold, evenals enkele aankomende functies die momenteel in bèta zijn.
Ondersteuning voor Office 365
We hebben de ontwikkeling van Office 365-ondersteuning afgerond! Als je Office 365 en/of Azure AD gebruikt, neem dan contact met ons op via help@foxpass.com om deel te nemen aan ons bètaprogramma.
VPN
Stop met worstelen met OpenVPN! Voor onze AWS-gebruikers bieden we nu een AMI aan die een eenvoudige IPSEC/L2TP-VPN-server maakt. Authenticatie wordt gecontroleerd via Foxpass en optioneel via Duo (voor twee-factorauthenticatie).
Je kunt de VPN-server zelf bouwen vanuit onze Github repo of de AMI de komende weken vinden op Amazon marketplace. Neem contact met ons op via help@foxpass.com voor vroege toegang tot de AMI.
Dynamische DNS
De RADIUS-servers van Foxpass ondersteunen nu klanten met dynamische IP-adressen. Voer alleen de hostnaam in wanneer je een nieuwe client toevoegt op de pagina RADIUS Clients, en Foxpass volgt en werkt zijn systemen bij wanneer je IP-adres verandert.
Aangepaste gebruikersvelden
Beheerders kunnen nu aangepaste gebruikersvelden opgeven op de pagina Config. Elke gebruiker kan aangepaste gegevens aan zijn of haar account gekoppeld hebben, en je kunt voor je organisatie maximaal 10 velden en bijbehorende weergavenamen opgeven.
Daarnaast kun je zaken zoals werknemers-ID of bureaunummer toevoegen voor een betere teamorganisatie. Deze velden zijn beschikbaar in zowel LDAP als de API.
Volledige uitrol van LDAP-logregistratie
We hebben LDAP-logregistratie volledig uitgerold, zodat je op de pagina LDAP Logs en via de API alle verbindingspogingen met Foxpass (of je gedelegeerde verificatieservice) via LDAP kunt bekijken. Logboeken zijn de afgelopen 24 uur gratis zichtbaar. Als je alle RADIUS- en LDAP-logboeken wilt bekijken, neem dan contact met ons op voor prijsinformatie.
We hebben ook de pagina RADIUS Logs bijgewerkt zodat deze dezelfde interface gebruikt als LDAP Logs op de site en via de API.
Gebruikersfilter
De pagina Gebruikers ondersteunt nu filteren op gebruikersnaam, waardoor het makkelijker wordt om gebruikers te vinden in grote organisaties. Kijk in de rechterbovenhoek van de pagina Users om het uit te proberen.
Tijdstempels van laatste gebruik
We hebben nieuwe tijdstempels toegevoegd, zodat je op de pagina Users kunt zien wanneer een gebruiker voor het laatst succesvol heeft ingelogd met LDAP of Radius.
Standaardtijdzones
Engineering- en Admin-gebruikers kunnen hun standaardtijdzone instellen op de pagina Mijn instellingen. Alle tijdstempels op de website worden in deze tijdzone weergegeven, en LDAP- en RADIUS-logfilters gebruiken deze standaard.
Autorisatie-API-eindpunt
We hebben een nieuw API-eindpunt toegevoegd om te controleren of een gebruiker toegang moet krijgen tot een specifieke resource. De volledige specificaties vind je hier.
Ondersteuning voor Ubuntu 16.04
We hebben nu een installatiescript om Foxpass LDAP-integratie in te stellen op Ubuntu 16.04. Je vindt de installatie-instructies hier.
Vermelding in Google Apps Marketplace
Foxpass is nu beschikbaar in de Google Apps Marketplace.
Upgrade je beveiliging
Wil je je netwerk veiliger én makkelijker toegankelijk maken? Klik hier om te ontdekken hoe Foxpass je kan helpen kostbare beveiligingsfouten te voorkomen: