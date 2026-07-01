Bij Splashtop en Foxpass zijn we nooit klaar met het zoeken naar nieuwe, innovatieve manieren om veilig en efficiënt te werken. Daarom kondigen we met veel enthousiasme officieel enkele nieuwe functies aan die we de afgelopen weken hebben uitgerold, evenals enkele aankomende functies die momenteel in bèta zijn.
Time-out voor herautorisatie
Beheerders kunnen nu een time-out voor herautorisatie instellen voor hun Radius-clients die de RADIUS-respons "Session-Timeout" ondersteunen. Hiervoor moeten endpoints zich na een ingestelde tijd (gemeten in seconden) opnieuw autoriseren bij de RADIUS-client. Time-outs voor herautorisatie kunnen worden ingesteld op de pagina RADIUS Clients.
Ondersteuning voor Radius MFA
Een andere nieuwe functie voor RADIUS-clients is ondersteuning voor multifactorauthenticatie (MFA). MFA kan per client worden ingeschakeld.
Momenteel is Duo de enige ondersteunde MFA-provider. Wanneer een gebruiker probeert in te loggen op de Radius-client, vraagt hun Duo-app om autorisatie. Bedrijven kunnen MFA inschakelen vanaf de pagina Configuration, waarna MFA voor afzonderlijke clients kan worden ingeschakeld vanaf de pagina RADIUS Clients.
Beheer van SSH-sleutels
Beheerders kunnen nu handmatig SSH-sleutels voor gebruikers toevoegen, inschakelen en uitschakelen. Ze kunnen ook in bulk alle SSH-sleutels voor een gebruiker uitschakelen als een machine of account is gecompromitteerd. Je vindt de functie Manage SSH Keys in het dropdownmenu Actions op de pagina Users.
Wachtwoordverval
Bedrijven kunnen nu automatische Foxpass-wachtwoordverval inschakelen. Met deze functie ontvangen gebruikers een e-mail met de herinnering om binnen een week voordat hun huidige wachtwoord verloopt een nieuw wachtwoord in te stellen. Als het wachtwoord van een gebruiker verloopt, kan diegene een nieuw wachtwoord instellen op de pagina Password of een beheerder dit voor hem of haar doen via het dropdownmenu Actions op de pagina Users. Het verlopen van wachtwoorden kan worden beheerd op de pagina Authentication Settings.
Bètafuncties
We hebben ook een paar functies die momenteel in bèta zijn en eraan komen!
LDAP-logboekregistratie
Ten eerste is er LDAP-aanvraaglogging, die inzicht biedt in mogelijke beveiligingsproblemen door LDAP-aanvragen (Lightweight Directory Access Protocol) die naar en van de server worden verzonden, te volgen en te monitoren. Deze logs zijn vooral handig voor bedrijven die beveiligingsaudits ondergaan, omdat ze duidelijke registraties geven van wie toegang tot wat aanvraagt en wanneer die toegang wordt aangevraagd.
Je kunt logs filteren op tijdsbereik en de bindnaam, het type, de successtatus en het foutbericht (indien van toepassing) bekijken die in het LDAP-bindverzoek zijn gebruikt.
On-premise hosting
We zijn ook een on-premises Foxpass-applicatie met Docker aan het afronden. Klanten kunnen Foxpass op hun eigen machines draaien en regelmatige updates ontvangen via Docker Hub, in plaats van op onze gehoste service te vertrouwen (als ze daarvoor kiezen).
Ondersteuning voor Office 365
Eindelijk zijn we bijna zover om ondersteuning voor Office 365 toe te voegen. Zodra dit is voltooid, kunnen alle bedrijven die Azure Active Directory gebruiken Foxpass gebruiken. Dit biedt een nieuwe, eenvoudige en efficiënte manier om gebruikers en rechten te beheren, omdat Foxpass kan synchroniseren met Azure Active Directory om rechten aan te passen wanneer gebruikers worden toegevoegd en verwijderd.
Bedankt dat jullie zulke geweldige klanten zijn, en houd ons in de gaten voor de volgende reeks updates!
Foxpass
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