Blue background with white text that reads ASK THE EXPERTS Webinar Series. On the right, a black vertical bar with white dots and the word SPLASHTOP written vertically.

Remote Support en AEM Webinar

Onderwerp: Haal het meeste uit Splashtop Remote Support en AEM

Datum: 18 feb 2026

Tijd: 9:30 uur PT / 12:30 uur ET / 17:30 uur GMT 

Duur: 30 minuten

Beschrijving: Ontdek in dit webinar dat speciaal voor nieuwe gebruikers is gemaakt, hoe u het meeste uit Splashtop Remote Support en Autonomous Endpoint Management (AEM) kunt halen. Onze experts in het Productteam zullen de krachtige functies demonstreren, tips en trucs delen en best practices laten zien om u te helpen uw ervaring te stroomlijnen.

Dankzij deskundige discussies en live demonstraties leert u over verschillende zaken: 

  • Ontdek de belangrijkste functies, features en gebruiksscenario's  

  • Maak gebruik van best practices om een naadloze adoptie te garanderen 

  • V&A met onze experts om je specifieke vragen te beantwoorden  

Mis deze kans niet om een naadloze en impactvolle adoptie van Splashtop te garanderen. 