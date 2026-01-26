Doorgaan naar de hoofdinhoud
Blue background with white text that reads ASK THE EXPERTS Webinar Series. On the right, a black vertical bar with white dots and the word SPLASHTOP written vertically.

Remote Support en AEM Webinar

Onderwerp: Haal het meeste uit Splashtop Remote Support   

Datum: 18 juni 2025

Tijd: 9:30 uur PT / 12:30 uur ET / 17:30 uur GMT 

Duur: 30 minuten  

Omschrijving: Ontdek tijdens dit webinar dat exclusief is gemaakt voor nieuwe gebruikers, hoe u het meeste uit uw Splashtop Remote Supportoplossing haalt. Onze experts van het productteam zullen krachtige functies demonstreren, tips en trucs delen en best practices laten zien om u te helpen uw ervaring te stroomlijnen.

Dankzij deskundige discussies en live demonstraties leert u over verschillende zaken: 

  • Ontdek de belangrijkste functies, features en gebruiksscenario's  

  • Maak gebruik van best practices om een naadloze adoptie te garanderen 

  • V&A met onze experts om je specifieke vragen te beantwoorden  

Mis deze kans niet om een naadloze en impactvolle adoptie van Splashtop te garanderen. 