SpiceWorld 2022
28-30 september 2022
Splashtop is enthousiast om weer in persoon aanwezig te zijn op SpiceWorld 2022 in Austin.
Splashtop kijkt ernaar uit om weer in persoon aanwezig te zijn op SpiceWorld 2022 in Austin. Splashtop zal onze populaire oplossingen voor onbeheerde en beheerde remote support demonstreren, Splashtop Remote Support, en Splashtop SOS. Ons team demonstreert graag de integratie tussen Splashtop SOS en Spiceworks Help Desk – maak direct verbinding met de computer van uw klant vanuit het Spiceworks Help Desk-platform!
SpiceWorld 2022 | Splashtop SOS Integratie met Spiceworks Help Desk