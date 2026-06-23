Splashtop kijkt ernaar uit om tijdens SpiceWorld 2021 virtueel te spreken met alle nieuwe en bekende aanwezigen.
Splashtop kijkt ernaar uit om virtueel te spreken met alle nieuwe en bekende deelnemers op SpiceWorld 2021. Splashtop zal onze populaire oplossingen voor unattended en attended remote support presenteren – Splashtop Remote Support – en Splashtop SOS. Ons team zal graag de integratie tussen Splashtop SOS en Spiceworks Help Desk demonstreren. Verbind direct met de computer van uw klant vanuit het Spiceworks Help Desk platform!
SpiceWorld 2021 | Splashtop SOS Integratie met Spiceworks Help Desk