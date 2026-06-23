SpiceWorld 2020 Virtueel

Splashtop kijkt ernaar uit om virtueel te spreken met alle nieuwe en bekende deelnemers op SpiceWorld 2020.
Splashtop kijkt ernaar uit om virtueel te spreken met alle nieuwe en bekende deelnemers op SpiceWorld 2020. Splashtop zal onze populaire oplossingen voor onbeheerde en beheerde remote support presenteren – Splashtop Remote Support – en Splashtop SOS. Ons team demonstreert graag de integratie tussen Splashtop SOS en Spiceworks Help Desk. Verbind direct met de computer van uw klant vanuit het Spiceworks Help Desk platform!
SpiceWorld 2020 | Splashtop SOS Integratie met Spiceworks Help Desk