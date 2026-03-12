MKB TechFest

Splashtop is verheugd om dit jaar weer SMB TechFest te sponsoren!
Splashtop is verheugd om dit jaar weer SMB TechFest te sponsoren! Ons team zal Splashtop Remote Support en Splashtop SOS presenteren, waarmee MSP's en IT-professionals in staat zijn computers met onbeheerde toegang op elk moment te ondersteunen en te beheren, monitoring- en managementmogelijkheden in te stellen en on-demand supporttoegang te verlenen tot computers en mobiele apparaten.Kom langs bij onze stand in de virtuele expohal om de sessie van Italo Nava over remote access voor MSPs te bekijken.