Managed Services Summit Live
27 - 28 oktober 2020 - Online virtueel event (VK en Europa)
Splashtop is verheugd om voor het eerst te exposeren op Managed Services Summit Live (MSS Live II)!
Splashtop is verheugd om voor het eerst te exposeren op Managed Services Summit Live (MSS Live II)! Alexander Draaijer zal tijdens het event een kort verhaal houden over "The Future of Managed Services" op het Main Session podium. Ons team zal Splashtop Remote Support en Splashtop SOS presenteren, waarmee MSP's en IT-professionals in staat zijn computers met onbeheerde toegang op elk moment te ondersteunen en te beheren, monitoring- en managementmogelijkheden in te stellen en on-demand supporttoegang te verlenen tot computers en mobiele apparaten.