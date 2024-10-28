Gebruikersconferentie Jamf Nation

Splashtop is verheugd om na een succesvol event vorig jaar weer te exposeren op JNUC.
Splashtop is enthousiast om deel te nemen aan JNUC 2020. Ons team kijkt ernaar uit om de integratie van Splashtop en Jamf te demonstreren om IT-beheerders te helpen hun obstakels te overwinnen. Jamf-eigenaren zullen Splashtop Business Access of Splashtop Remote Support kunnen gebruiken om hun teamleden remote toegang te geven tot pc's en Macs en om op afstand ondersteuning te bieden voor de iOS-apparaten van hun gebruikers.