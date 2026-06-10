Splashtop is verheugd om na een succesvol event vorig jaar weer te exposeren op JNUC.
Splashtop is enthousiast om weer te exposeren op JNUC na een succesvol evenement vorig jaar. Ons team kijkt ernaar uit om de integratie van Splashtop en Jamf te demonstreren om IT-beheerders te helpen hun obstakels te overwinnen. Jamf-bezitters kunnen Splashtop SOS of Splashtop Enterprise gebruiken om hun teamleden van remote toegang tot PC's en Macs te voorzien en hun gebruikers' iOS-apparaten op afstand te ondersteunen.