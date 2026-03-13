Freshworks vernieuwen

Splashtop is erg enthousiast om dit jaar weer aanwezig te zijn op Freshworks Refresh!
Splashtop is erg verheugd om dit jaar weer te exposeren op Freshworks Refresh! Ons team kijkt ernaar uit om de Splashtop SOS- en Freshworks-integratie te presenteren, waarmee technici van Freshdesk en Freshservice vanuit het ticket een remote sessie kunnen starten. Met Splashtop SOSkunnen IT-professionals on-demand op afstand toegang krijgen tot apparaten van eindgebruikers, problemen vinden en snel oplossen.
Freshworks Refresh | Splashtop-Freshservice Integratie | Splashtop-Freshdesk Integratie