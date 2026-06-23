Splashtop is een belangrijke integratiepartner van Datto's Business Management-producten.
Splashtop is een belangrijke integratiepartner van de Business Management-producten van Datto. Datto organiseert zijn tweede MSP Tech Day-evenement van 2021 over het onderwerp Verkoop en Marketing voor MSP's. De MSP Tech Day-serie is een zeer succesvol halve-dag evenement, gericht op product-specifieke updates, live demo's en zowel verkoop- als marketingtips. Ons team zal Splashtop SOS presenteren om MSP's te helpen groeien, samen met onze eigen groeiende set functies zoals het doorverkopen van remote access, het opzetten van een on-prem remote support platform, het beheren van Bitdefender antivirus voor endpoints en meer.
Datto MSP Tech Day | Splashtop - Datto-integratie | Splashtop SOS