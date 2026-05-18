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Datto MSP Tech Day: verhoog uw SaaS-beveiliging

24 maart 2022 – Online virtueel event

Datto MSP Tech Day

Splashtop is een belangrijke integratiepartner van Datto's Business Management-producten.

Splashtop is een belangrijke integratiepartner van Datto's Business Management-producten. De eerste MSP Technology Day van 2022 gaat over het proactief verdedigen tegen cyberaanvallen, het beperken van downtime en het voorkomen van kritiek dataverlies. Ons team zal Splashtop SOS presenteren, dat MSP's helpt groeien, naast onze eigen groeiende reeks functies, zoals het doorverkopen van remote access, het opzetten van een lokaal remote supportplatform, het beheren van Bitdefender- antivirus voor endpoints meer.

Datto MSP Tech Day | Splashtop - Datto-integratie | Splashtop SOS