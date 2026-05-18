Datto MSP Tech Day: verhoog uw SaaS-beveiliging
24 maart 2021 – Online virtueel event
Splashtop is een belangrijke integratiepartner van Datto's Business Management-producten.
Splashtop is een belangrijke integratiepartner van Datto's Business Management-producten. De eerste MSP Technology Day van 2022 gaat over het proactief verdedigen tegen cyberaanvallen, het beperken van downtime en het voorkomen van kritiek dataverlies. Ons team zal Splashtop SOS presenteren, dat MSP's helpt groeien, naast onze eigen groeiende reeks functies, zoals het doorverkopen van remote access, het opzetten van een lokaal remote supportplatform, het beheren van Bitdefender- antivirus voor endpoints meer.
Datto MSP Tech Day | Splashtop - Datto-integratie | Splashtop SOS