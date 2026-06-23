Splashtop is een belangrijke integratiepartner van Datto's Business Management-producten.
Splashtop is een belangrijke integratiepartner van de Business Management-producten van Datto. Datto zal in 2021 zijn eerste MSP Tech Day-evenement hosten over cyberweerbaarheid. De MSP Tech Day-serie is een zeer succesvol halve-dag evenement, gericht op product-specifieke updates, live demo's en zowel verkoop- als marketingtips. Ons team zal Splashtop SOS presenteren om MSP's te helpen groeien, samen met onze eigen groeiende reeks functies zoals doorverkopen van remote access, het opzetten van een on-premises platform voor remote support, het beheren van Bitdefender antivirus voor eindpunten en meer.
Datto MSP Tech Day | Splashtop - Datto-integratie | Splashtop SOS