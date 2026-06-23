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ASCII MSP Success Summit

24 - 25 mei 2022

Splashtop is verheugd het ASCII MSP Success Summit-event in Boston te sponsoren.

Splashtop is verheugd sponsor te zijn van het ASCII MSP Success Summit event in Boston. Dit tweedaagse evenement is een interactief netwerk evenement vol met MSP's. Ons team zal Splashtop Remote Support en Splashtop SOS demonstreren om MSP's en IT-professionals in staat te stellen computers te ondersteunen en te beheren met ongelimiteerde toegang op afstand, monitoring- en beheermogelijkheden in te stellen, en op aanvraag toegang te geven tot computers en mobiele apparaten.

ASCII MSP SuccestopSplashtop Remote SupportSplashtop SOS