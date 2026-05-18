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ASCII MSP Connect Live - Rocky Mountain Region

17 – 18 maart 2021 – Online

ASCII MSP Connect Live

Splashtop is verheugd om het ASCII MSP Connect Live - Rocky Mountain Region-event te sponsoren!

Splashtop is verheugd om het ASCII MSP Connect Live Rocky Mountain Region-event te sponsoren! Dit tweedaagse event is een interactief virtueel netwerkevent gevuld met MSPs. Ons team zal Splashtop Remote Support en Splashtop SOS presenteren, waarmee MSP's en IT-professionals in staat zijn computers met onbeheerde toegang op elk moment te ondersteunen en te beheren, monitoring- en managementmogelijkheden in te stellen en on-demand supporttoegang te verlenen tot computers en mobiele apparaten.

ASCII MSP Connect Live | Splashtop Remote Support | Splashtop-SOS