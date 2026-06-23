Adobe MAX 2022
18 – 20 oktober, 2022
Splashtop is verheugd om voor de eerste keer live aanwezig te zijn op Adobe MAX!
Splashtop is verheugd voor het eerst persoonlijk aanwezig te zijn op Adobe MAX! Splashtop zal onze populaire Splashtop Remote Access oplossing demonstreren waarmee je op afstand toegang kunt krijgen tot je Mac of Windows-computer om Adobe-software te draaien vanaf elke andere computer, Chromebook of mobiel apparaat. Verkrijg op afstand toegang tot je krachtige werkstations en voer taken uit zoals videobewerking of het maken van animaties, net alsof je voor de externe computer zit.
Splashtop maakt remote access tot Adobe Creative Cloud-videosoftware mogelijk