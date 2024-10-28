Splashtop is enthousiast om voor het eerst te exposeren op Adobe MAX als een Adobe Video & Audio Partner!
Splashtop is enthousiast om voor het eerst aanwezig te zijn op Adobe MAX als Adobe Video & Audio Partner! Splashtop zal onze populaire Splashtop Business Access oplossing demonstreren die je in staat stelt om op afstand toegang te krijgen tot je Mac- of Windows-computer om Adobe-software uit te voeren vanaf elke andere computer, Chromebook of mobiel apparaat. Toegang op afstand tot uw high-end workstations en voer taken uit zoals videobewerking of het creëren van animaties, alsof u zelf achter de computer zit.
Adobe Max 2020 | Splashtop maakt externe toegang tot Adobe Creative Cloud Video-applicaties mogelijk