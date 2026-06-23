Addigy Innovate 2021

Addigy Innovate is een eendaags, virtueel evenement dat deelnemers samenbrengt om meer te leren over de nieuwste Addigy-innovaties en productroutekaart, en hen waardevolle, uitvoerbare inzichten te bieden van toonaangevende figuren in de industrie.
Addigy Innovate is een virtueel eendaags evenement dat deelnemers samenbrengt om meer te leren over de nieuwste Addigy innovaties en product roadmap, en hen nuttige, bruikbare inzichten van industrieleiders biedt. Ons team zal Splashtop SOS presenteren om IT-professionals en MSP's te helpen groeien naast onze eigen groeiende set van functies zoals het doorverkopen van remote access, het opzetten van een on-prem remote support platform, het beheren van Bitdefender antivirus voor endpoints en meer.