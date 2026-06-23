2026 Nationale K-12 Cybersecurity Leadership Conferentie
25 - 26 februari — Albuquerque, NM
Ontmoet Foxpass op de Splashtop-stand tijdens de 2026 National K-12 Cybersecurity Leadership Conference
Doe mee met de National K-12 Cybersecurity Leadership Conference 2026! Foxpass, onderdeel van Splashtop's portfolio voor veilige toegang en identiteit, laat zien hoe Cloud RADIUS K–12 IT-leiders helpt om Wi-Fi- en netwerktoegang te beveiligen met wachtwoordloze, op certificaten gebaseerde authenticatie en gebruikersgerichte authenticatie. Ontdek hoe Foxpass het eenvoudig maakt om schoolnetwerken te beschermen, de toegang voor studenten en personeel te stroomlijnen en zero-trust beveiliging te versterken, terwijl de IT-kosten worden verlaagd.
Kom langs bij de Foxpass/Splashtop-stand om te leren hoe wij uw district kunnen helpen de beveiliging te verbeteren en netwerktoegangsbeheer te vereenvoudigen.