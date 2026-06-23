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A person types on a laptop keyboard with virtual cybersecurity icons and the words Zero Trust displayed above the keyboard, representing digital security concepts.

2026 Nationale K-12 Cybersecurity Leadership Conferentie

25 - 26 februari — Albuquerque, NM

Meer informatieEvent Registratie

Ontmoet Foxpass op de Splashtop-stand tijdens de 2026 National K-12 Cybersecurity Leadership Conference

Doe mee met de National K-12 Cybersecurity Leadership Conference 2026! Foxpass, onderdeel van Splashtop's portfolio voor veilige toegang en identiteit, laat zien hoe Cloud RADIUS K–12 IT-leiders helpt om Wi-Fi- en netwerktoegang te beveiligen met wachtwoordloze, op certificaten gebaseerde authenticatie en gebruikersgerichte authenticatie. Ontdek hoe Foxpass het eenvoudig maakt om schoolnetwerken te beschermen, de toegang voor studenten en personeel te stroomlijnen en zero-trust beveiliging te versterken, terwijl de IT-kosten worden verlaagd.

Kom langs bij de Foxpass/Splashtop-stand om te leren hoe wij uw district kunnen helpen de beveiliging te verbeteren en netwerktoegangsbeheer te vereenvoudigen.


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