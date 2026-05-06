Het beste alternatief voor HP Anyware (voorheen Teradici CAS).
Te veel betaald en nog steeds te veel problemen met remote access?
Waarom kiezen voor Splashtop?
Goede prestaties
Ervaar de hoge prestaties die u nodig heeft om op afstand aan complexe apps en enorme bestanden te werken op alle apparaten (inclusief Windows, Mac en Linux). Met 4K-streaming tot 60 fps (en iMac Pro Retina 5K-streaming), de mogelijkheid om instellingen zoals 4:4:4-kleur nauwkeurig af te stellen en lage latency: het is geen magie, maar het voelt wel zo.
Veiligheid
Splashtop beschermt elke verbinding met enterprise-grade encryptie en op permission-based toegang. We werken er hard aan om uw werk en persoonlijke gegevens veilig te houden, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken.
Eenvoud
De remote accessoplossingen van Splashtop zijn eenvoudig in te stellen en te gebruiken - geen IT-ervaring vereist. We ontwerpen onze producten om zowel krachtig als gebruiksvriendelijk te zijn - voor individuen en IT-teams bij bedrijven van elke omvang.
Onverslaanbare prijs
Splashtop biedt eersteklas functies van hoge kwaliteit voor een onverslaanbare, transparante prijs. Onze abonnementsprijzen zijn geschikt voor individuele gebruikers, bedrijven en onderwijsinstellingen, afhankelijk van uw behoeften.
Maximaliseer de prestaties van uw remote access met Splashtop
Voor geavanceerde prestaties
Remote Access Performance
Ervaar 4:4:4-kleuren, hifi-audio en meer
Voor € 11,25 per maand
Jaarlijks gefactureerd voor € 135
Kortingen op volumelicenties
4-9 gebruikers besparen 20%
10+ gebruikers besparen 25%
Voor extra beveiliging en beheerbaarheid
Enterprise
Alles-in-één remote access en support met:
SSO-integratie
Gedetailleerde toestemming
Geplande toegang
Technicuslicenties voor uw supportteam
Splashtop vergeleken met HP Anyware (voorheen Teradici CAS)
Splashtop Remote Access prestaties
Splashtop Enterprise
HP Anyware
Hoge prestaties - 4K-streaming tot 60 fps (en iMac Pro Retina 5K-streaming) met lage latency, 4:4:4-kleur en de mogelijkheid om instellingen te finetunen
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USB-apparaatomleiding en microfoondoorvoer
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Wacom Bridge voor externe creatieve workflows
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Brede apparaatondersteuning
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Single Sign-On
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Snel te implementeren en te beheren
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Veiligheid
Industriestandaard TLS 1.2 met AES 256-bits codering en meer
Industriestandaard TLS 1.2 met AES 256-bits codering en meer
PCoIP-technologie die pixels versleutelt en transporteert, AES 256-bits encryptie
GPU-offloading
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Alleen beschikbaar in hun duurste abonnement
Remote Access Plannen
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Geconsolideerd platform voor remote access en support
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Klantenservice via telefoon, e-mail, ticketing en chat
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Alleen ticketing en telefoon
Waarom Splashtop het Parsec-alternatief is: belangrijkste voordelen
Game Development
Lage latency en onberispelijke beeldkwaliteit stellen u in staat om overal ter wereld aan uw projecten te werken, of u nu personages ontwerpt, spelmechanismen programmeert, soundtracks componeert of code debugt.
Post-productie
Producenten, redacteuren, VFX-specialisten en animators zijn dol op de snelle prestaties, geweldige A/V-synchronisatie en contentsbescherming van Splashtop, waardoor meerdere contentcreators veilig en efficiënt in teams kunnen werken.
Broadcast
Ervaar hoogwaardige, veilige remote access tot uw werkcomputers en broadcastapparatuur. Maak verbinding met krachtige werkcomputers en editing bays om vanaf elk apparaat hoogwaardige content te creëren en overal live te gaan.
Architectuur
Werk met gemak aan dagelijkse CAD-taken, maak interieurontwerpen en run simulaties, terwijl u geniet van veilige remote access tot uw werkcomputer en USB-apparaatomleiding voor uw 3D-muis. Werk eenvoudig samen met uw team om de beste designs aan uw klanten te kunnen leveren.
Onderwijs
Bied studenten remote access tot campuscomputers en krachtige software, zodat ze altijd en overal kunnen werken vanaf hun Chromebooks, iPads en pc's.
Van onze tevreden klanten
Nu kunnen creatieven de grenzen van creativiteit en samenwerking verleggen wanneer ze taken uitvoeren zoals videobewerking en AV-synchronisatie, terwijl ze ook op afstand toegang hebben tot gedeelde opslag en andere hardware die ze nodig hebben (met Splashtop).
Hoofd Partnerrelaties, Adobe Video
Van onze tevreden klanten
Kunstenaars die Wacom-devices gebruiken in postproductieworkflows, kunnen met Splashtop naadloos en productief werken wanneer ze niet op kantoor zijn - een groot pluspunt voor de moderne, remote-vriendelijke werkplek.
Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom