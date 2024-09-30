Splashtop is het beste Parsec-alternatief

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An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

Het beste Parsec-alternatief voor 2026: Splashtop

Wilt u niet langer teveel betalen voor remote access die niet voldoet aan uw beveiligings- en prestatiebehoeften?

Probeer Splashtop gratis

Waarom Splashtop boven Parsec kiezen?

  • Goede prestaties

    Ervaar de hoge prestaties die u nodig heeft om op afstand aan complexe apps en enorme bestanden te werken op alle apparaten (inclusief Windows, Mac en Linux). Met 4K-streaming tot 60 fps (en iMac Pro Retina 5K-streaming), de mogelijkheid om instellingen zoals 4:4:4-kleur nauwkeurig af te stellen en lage latency: het is geen magie, maar het voelt wel zo. 

  • Veiligheid

    Splashtop beschermt elke verbinding met enterprise-grade encryptie en op permission-based toegang. We werken er hard aan om uw werk en persoonlijke gegevens veilig te houden, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. 

  • Eenvoud

    De remote accessoplossingen van Splashtop zijn eenvoudig in te stellen en te gebruiken - geen IT-ervaring vereist. We ontwerpen onze producten om zowel krachtig als gebruiksvriendelijk te zijn - voor individuen en IT-teams bij bedrijven van elke omvang.

  • Onverslaanbare prijs

    Splashtop biedt eersteklas functies van hoge kwaliteit voor een onverslaanbare, transparante prijs. Onze abonnementsprijzen zijn geschikt voor individuele gebruikers, bedrijven en onderwijsinstellingen, afhankelijk van uw behoeften.

Maximaliseer de prestaties van uw remote access met Splashtop

Voor geavanceerde prestaties

Remote Access Performance

Ervaar 4:4:4-kleuren, hifi-audio en meer

Voor € 11,25 per maand

Jaarlijks gefactureerd voor € 135

Kortingen op volumelicenties

  • 4-9 gebruikers besparen 20%

  • 10+ gebruikers besparen 25%


Gratis proefperiodeKoop Nu

Voor extra beveiliging en beheerbaarheid

Enterprise

Alles-in-één remote access en support met:

  • SSO-integratie

  • Gedetailleerde toestemming

  • Geplande toegang

  • Technicuslicenties voor uw supportteam


Meer informatieNeem contact met ons op

Splashtop vs. Parsec: De beste keuze voor teams



Remote Access Performance

Splashtop Enterprise

Parsec for Teams

Hoge prestaties - 4K-streaming tot 60 fps (en iMac Pro Retina 5K-streaming) met lage latency, 4:4:4-kleur en de mogelijkheid om instellingen te finetunen

USB-apparaat omleiding

Beta Windows only en gamepad only

Microfoon passthrough

Single Sign-On

AES 256-bits versleuteling

AES 128-bits versleuteling

Brede apparaatondersteuning

Sessie-opname

Chat (binnen en buiten sessies)

Geconsolideerd platform voor remote access en support

Prioritaire technische ondersteuning


Waarom Splashtop het Parsec-alternatief is: belangrijkste voordelen

  • Game Development

    Lage latency en onberispelijke beeldkwaliteit stellen u in staat om overal ter wereld aan uw projecten te werken, of u nu personages ontwerpt, spelmechanismen programmeert, soundtracks componeert of code debugt. 

  • Post-productie

    Producenten, redacteuren, VFX-specialisten en animators zijn dol op de snelle prestaties, geweldige A/V-synchronisatie en contentsbescherming van Splashtop, waardoor meerdere contentcreators veilig en efficiënt in teams kunnen werken. 

  • Broadcast

    Ervaar hoogwaardige, veilige remote access tot uw werkcomputers en broadcastapparatuur. Maak verbinding met krachtige werkcomputers en editing bays om vanaf elk apparaat hoogwaardige content te creëren en overal live te gaan. 

  • Architectuur

    Werk met gemak aan dagelijkse CAD-taken, maak interieurontwerpen en run simulaties, terwijl u geniet van veilige remote access tot uw werkcomputer en USB-apparaatomleiding voor uw 3D-muis. Werk eenvoudig samen met uw team om de beste designs aan uw klanten te kunnen leveren. 

  • Onderwijs

    Bied studenten remote access tot campuscomputers en krachtige software, zodat ze altijd en overal kunnen werken vanaf hun Chromebooks, iPads en pc's. 

Van onze tevreden klanten

Nu kunnen creatieven de grenzen van creativiteit en samenwerking verleggen wanneer ze taken uitvoeren zoals videobewerking en AV-synchronisatie, terwijl ze ook op afstand toegang hebben tot gedeelde opslag en andere hardware die ze nodig hebben (met Splashtop).

Hoofd Partnerrelaties, Adobe Video

Van onze tevreden klanten

Kunstenaars die Wacom-devices gebruiken in postproductieworkflows, kunnen met Splashtop naadloos en productief werken wanneer ze niet op kantoor zijn - een groot pluspunt voor de moderne, remote-vriendelijke werkplek.

Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom

Een oplossing op locatie nodig?

Meer informatie

Begin vandaag nog met de high-performance oplossingen van Splashtop

Gratis proefperiode

Veelgestelde vragen

Hoe veilig is Splashtop vergeleken met Parsec?
Kan ik Splashtop gebruiken voor zowel remote access als support?
Welk encryptieniveau gebruikt Splashtop?
Ondersteunt Splashtop microfoondoorvoer?
Is Splashtop geschikt voor zowel individueel als teamgebruik?