Thuiswerken en de toekomst van werk ( Een update )

Zijn we en moeten we "voor altijd" thuiswerken? Wat is de toekomst van werk?

Een paar maanden geleden vroegen we CEO's naar hun mening over de toekomst van werk - hun antwoorden waren unaniem: hoewel het kantoor niet verdwijnt, waren ze het er allemaal over eens dat we op weg zijn naar een permanente hybride werkplek.

Toch zijn veel bedrijven terughoudend om de sprong te wagen. Sommigen raden het zelfs af. Apple - onder Steve Jobs - werd beschouwd als een van de toonaangevende sceptici in het bedrijfsleven: over de voordelen van thuiswerken (WFH). Nu, maanden na de pandemie, is minder dan 15% van het Apple personeel weer op kantoor, en CEO Tim Cook zegt dat het bedrijf niet "zal terugkeren naar hoe we waren, omdat we hebben ontdekt dat er een aantal dingen zijn die virtueel heel goed werken."

Net als Apple zijn veel bedrijven lang terughoudend geweest met het implementeren van wijdverbreid thuiswerk-beleid. Voor veel managers is de waargenomen link tussen zien dat mensen werken en geloven in hun productiviteit sterk gebleven. Reed Hastings, CEO van Netflix, noemde bijvoorbeeld werken op afstand 'een puur negatief'.

Maar is dat een juiste perceptie? Waarschijnlijk niet - althans niet volgens de bijna 900 plotselinge telewerkers die de thuiswerk-productiviteitsenquête van ons bedrijf hebben beantwoord, enkele maanden nadat COVID-19 begon met het sluiten van kantoren, winkels, onderwijsinstellingen en medische kantoren.

De sleutel ligt in de juiste balans van technologie

Bijna driekwart van onze respondenten had vóór de pandemie nooit of zelden vanuit huis gewerkt. Toch zegt een overweldigende 80% - waaronder IT-ers, spelontwikkelaars, videoproducenten, architecten, TV-omroepers, winkeliers, docenten in het voortgezet onderwijs en in de gezondheidszorg - dat ze meer of even productief zijn als ze thuis werken.

Volgens 75% van de respondenten van de WFH-enquête hebben samenwerking en communicatietools zoals Zoom en software voor toegang op afstand zoals Splashtop sterk bijgedragen tot een hogere productiviteit.

Als gevolg daarvan zei een derde van onze respondenten te verwachten dat hun bedrijf meer open zal staan voor thuiswerken, zelfs als de beperkingen van de pandemie afnemen. 28% van de deelnemers suggereerde zelfs dat thuiswerken voor hun bedrijf permanent het nieuwe normaal zou kunnen worden. Deze voorspelling wordt ondersteund door recente aankondigingen van ondernemingen, zoals Microsoft, HubSpot, Quora, Square, Slack en Okta, die van plan zijn hun thuiswerkopties "voor altijd" uit te breiden.

Wat betekent dit voor u - thuiwerken na de pandemie?

Naast de vele gemelde productiviteitsstijgingen zijn er nog vele andere redenen die de weg vrijmaken voor meer werken op afstand:

Betere levenskwaliteit voor werknemers - Work-from-home alternatieven kunnen bedrijven helpen hun werknemers te werven en te behouden voor succes op lange termijn. Bedrijven kunnen het bereik van potentiële kandidaten voor openstaande functies vergroten als ze niet strikt gebonden zijn aan geografische beperkingen. En omgekeerd zien potentiële werknemers met de mogelijkheid om thuis te werken, weg van de dure kuststeden, een aantrekkingskracht op de levenskwaliteit. Voor degenen die liever in en rond stedelijke centra wonen, kan het lange dagelijkse woon-werkverkeer worden verminderd of geëlimineerd.

Lagere kapitaalinvestering - Bedrijven kunnen hun uitgaven voor onroerend goed opnieuw evalueren. Meer werknemers die thuis werken, voltijds of deeltijds, zouden bedrijven in staat kunnen stellen de vierkante meters kantoorruimte die ze moeten huren of bezitten om al hun werknemers te ondersteunen, te verminderen.

Koolstofvoetafdruk - Een koolstofvoetafdruk wordt uitgedrukt in het aantal ton CO2 dat een persoon gedurende een jaar uitstoot. Volgens Action Protect Earth hebben Amerikanen een van de grootste ecologische voetafdrukken per persoon, met een gemiddelde van 16,5 ton per Amerikaan. In de EU daarentegen is dit gemiddelde 7 ton. Stel je nu voor dat alle bedrijven geheel of gedeeltelijk op afstand gaan werken. Dit zal resulteren in minder uitstoot, minder papiergebruik en minder plasticgebruik voor elke thuiswerkende werknemer. Door niet elke dag van en naar het werk te rijden, verschuiven telewerkers de weegschaal van consumptie, afval en vervuiling drastisch.

De pandemie van COVID-19 en de wijdverbreide vereisten voor onderdak op de plaats hebben geleid tot een plotselinge, massale acceptatie van werk-vanuit-huis-mogelijkheden. Sommige bedrijven die zich voorheen verzetten tegen het idee om werknemers vanuit huis te laten werken, vanwege hun zorgen over productiviteitsdalingen of andere zorgen, ontdekken dat de flexibiliteit van werken op afstand tastbare voordelen kan bieden, niet alleen voor het verhogen van de winst, maar ook voor een positieve impact op ons milieu. Dit bevestigt de veronderstelling die we een paar maanden geleden hebben gemaakt: werken op afstand is er om te blijven - voor altijd. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, is het waarschijnlijk tijd om na te denken over een flexibele benadering van je werkplek.