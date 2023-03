Splashtop onderzoek onthult dat mensen die vanuit huis werken een toename in productiviteit zien

Respondenten uit verschillende bedrijfstakken schrijven hun productiviteit toe aan softwareoplossingen waarmee ze hun taken effectief van thuis uit kunnen voeren

SAN JOSE, Californië., 18 juni 2020-Splashtop Inc., een toonaangevend softwarebedrijf voor toegang op afstand, heeft de bevindingen bekendgemaakt van zijn online Work-From-Home Survey van mei 2020 onder 870 willekeurige respondenten in verschillende vakgebieden. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat, hoewel meer dan een derde van de respondenten vóór de COVID-19 pandemie nooit thuis had gewerkt - en nog eens een derde zelden op afstand had gewerkt - een overweldigende 80 procent van de groep aangaf meer of even productief te zijn door thuis te werken.

Onder de respondenten waren IT-professionals, game-ontwikkelaars, videoproducenten, architecten, tv-professionals, retailers, K-12- en universiteitsonderwijzers en gezondheidswerkers. Maar liefst 75 procent van deze respondenten gebruikte oplossingen voor toegang op afstand om effectief thuis te werken. Het iopvallend dat deze groep werknemers omvatte wiens werk afhangt van gelicentieerde toepassingen van werkgevers die veel processorcapaciteit of bandbreedte vereisen - zoals geavanceerde werkcomputers of datacenterservers - die moeilijk te repliceren zijn in een thuiskantoor.

"Vóór de wereldwijde COVID-19-pandemie konden veel van deze professionals niet op afstand werken omdat ze niet over de middelen beschikten om thuis hun gelicentieerde toepassingen te repliceren", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. “Bovendien is het cruciaal dat de toegang tot externe bronnen veilig is. Gelukkig creëren de nieuwe generatie oplossingen voor toegang op afstand nieuwe mogelijkheden om meer soorten werk veilig en productief thuis uit te voeren.”

Uiteindelijk benadrukt de Splashtop-thuiswerkenquête het belang van effectieve hulpmiddelen op afstand en werpt het licht op deze "nieuwe normale manier van werken" die ontstaan is tijdens de COVID-19-pandemie:

Vóór COVID-19 had 71 procent van de respondenten nooit of zelden thuis gewerkt. Slechts 7,8 procent noemde zichzelf al telewerkers. Deze cijfers geven de uitdaging weer waarmee organisaties te maken kregen toen ze plotseling gedwongen werden om het hele personeel bijna van de ene op de andere dag thuis te laten werken.

Ten tijde van de enquête meldde 80 procent van de respondenten, die nu van thuis uit werkt, dat ze meer (40,5 procent) of even (39,5 procent) productief waren in vergelijking met wanneer ze op kantoor werkten. Ze noemden het gebruik van tools voor samenwerking/communicatie (bijv. Zoom, Microsoft Teams, Slack, Skype, WebEx, Google Classroom) en tools voor externe toegang (Splashtop, VPN, TeamViewer, LogMeIn) als een meerwaarde die productiviteitswinsten opleverde.

In feite zei 75 procent van de groep dat ze oplossingen voor toegang op afstand hebben gebruikt om effectief thuis te werken.

Bijna 75 procent van de groep verwachtte dat hun bedrijven meer open zouden staan voor thuiswerken, zelfs nadat de beperkingen van de pandemie afnemen, waarbij 28 procent van de deelnemers suggereerde dat thuiswerken het nieuwe normaal zou kunnen worden voor hun bedrijven.

"Deze bevindingen geven aan dat werknemers en organisaties die door COVID-19 onder druk zijn gezet om op grote schaal thuiswerkstrategieën toe te passen, ervaren dat ze, vooral met de juiste hulpmiddelen voor toegang op afstand, de productiviteit vaak daadwerkelijk kunnen verhogen," aldus Lee.

Meer details over de enquête, waaronder de manier waarop respondenten hulpmiddelen voor toegang op afstand gebruiken, zijn hier te vinden: https://www.splashtop.com/work-from-home-survey-results

Verder kijken dan het COVID-19 tijdperk en de digitale transformatie omarmen

Hoewel de pandemie verwoestende gevolgen blijft hebben voor de economie, doen veel van de grote technische en andere bedrijven die in staat zijn om thuiswerkstrategieën toe te passen het goed. "Als we zaken als lagere bedrijfs- en reiskosten en een grotere tevredenheid van werknemers bij thuiswerken erbij optellen, is het zeer waarschijnlijk dat bedrijven een hogere WFH-adoptie zullen zien die op termijn standhoudt," aldus Lee. Deze voorspelling wordt ondersteund door recente aankondigingen van ondernemingen als Twitter, Facebook en Amazon die van plan zijn hun thuiswerkopties uit te breiden tot na de COVID-19 pandemie.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste oplossingen voor computertoegang op afstand, ondersteuning op afstand en samenwerking. De betaalbare, gebruiksvriendelijke oplossingen voor toegang op afstand in de cloud en op locatie van Splashtop zijn voorzien van beveiliging en betrouwbaarheid op bedrijfsniveau. Splashtop remote access stelt mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Met Splashtop remote support kunnen MSP's de eindpunten van klanten beheren en ondersteunen. Met Splashtop on-demand ondersteuning kunnen IT- en helpdeskteams op afstand toegang krijgen tot computers en iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsoplossingen, bieden effectieve schermdeling, één-op-veel, over apparaten. Meer dan 30 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op splashtop.com.