Top 5 softwarefuncties van Desktop op Afstand

Wat moet je zoeken in remote desktop software? Hier zijn de top 5 functies die je remote desktop oplossing moet bevatten.

Als je remote desktop software overweegt om je te helpen op afstand verbinding te maken met je computers en apparaten, wil je er zeker van zijn dat je keuze alle topfuncties van remote desktop bevat. Als je dat niet doet, kan het gebeuren dat je niet kunt doen wat je moet doen als je niet op kantoor of onderweg bent.

1: Platformoverschrijdende ondersteuning

Misschien heb je een PC desktop op je werk en een Mac thuis. Of, misschien is je werkcomputer een Mac, en reis je met je Android smartphone. Met cross-platform ondersteuning zoals in Splashtop kun je vanaf elk apparaat je computers benaderen en op afstand bedienen.

Met Splashtop heb je toegang tot je Windows, Mac en Linux computers vanaf elk Windows, Mac, iOS, Android of zelfs Chromebook apparaat.

2: Krachtige verbindingen

Tot de topfuncties voor remote desktop behoren snelle verbindingen met een lage latentie. Het laatste wat je wilt als je probeert je computer op afstand te bedienen is een haperende verbinding.

Splashtop biedt HD-verbindingen die je het gevoel geven dat je recht voor je computer zit. Je ziet het scherm van de computer op afstand, hoort het geluid ervan, en kunt hem in real-time besturen. Je kunt zelfs je video- en audioproductietools draaien, want Splashtop kan 4K video streamen via verbindingen op afstand, en is snel genoeg om lipsynchronisatie mogelijk te maken.

3: Gemakkelijk te beheren

Of je nu op zoek bent naar toegang op afstand voor jezelf of voor je hele team, een van de belangrijkste dingen waar je op moet letten is beheersgemak. Met Splashtop kun je de software snel installeren op elke machine die je wilt benaderen en elk apparaat dat je wilt gebruiken voor toegang in enkele minuten.

Het opzetten en beheren van grote teams en groepen gebruikers en computers is allemaal eenvoudig in de Splashtop webconsole.

4: Veiligheid

Of je nu inlogt op je werkcomputer of je thuiscomputer, beveiliging is een cruciaal onderdeel van elke verbinding op afstand. Met de 256-bit AES-codering en apparaatverificatie van Splashtop kun je je concentreren op je werk, in de wetenschap dat je gegevens en verbinding veilig zijn.

Bovendien wordt Splashtop geleverd met verschillende toonaangevende functies en praktijken op het gebied van beveiliging.

5: Productiviteitsverhogende hulpmiddelen

Als je op afstand toegang hebt tot een andere computer, wil je ook alle hulpmiddelen die je nodig hebt om je werk gedaan te krijgen. Je computer kunnen bedienen is geweldig, maar wat als je een bestand of de mogelijkheid om af te drukken op afstand nodig hebt? Splashtop heeft productiviteitsverhogende hulpmiddelen ingebouwd. Zodra je sessie op afstand actief is, kun je je sessie opnemen, bestanden overdragen, op afstand afdrukken, meerdere monitoren tegelijk bekijken, berichten sturen naar een gebruiker aan de andere kant, en meer.

Probeer Splashtop Desktop op Afstand Software gratis

Ervaar al deze functies en meer wanneer je een gratis proefversie start van Splashtop Business Access - de ideale remote desktop app voor individuen en teams die op afstand toegang tot hun computers nodig hebben. Maak werken op afstand en thuiswerken mogelijk met Splashtop. Probeer het nu, zonder creditcard of verplichting:

Gratis proefperiode