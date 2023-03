Top 10 meestgestelde vragen tijdens uw proefperiode van Splashtop Business Access

Hier zijn de belangrijkste vragen die u kunt hebben wanneer u Splashtop Business Access uitprobeert om uw computers vanaf elk apparaat op afstand te bedienen.

Splashtop Business Access is de meest veilige en betrouwbare tool voor individuen en teams om overal en altijd op afstand toegang te krijgen tot hun computers.

Tijdens u gratis proefperiode heeft u volledige toegang tot het Splashtop-platform en alle functies van Splashtop. Om ervoor te zorgen dat u het meeste uit uw proefperiode haalt, vindt u hier de tien meestgestelde vragen die u tijdens uw proefperiode kunt tegenkomen.

1 - Hoe stel ik Splashtop Business Access in?

Het opzetten van Splashtop is eenvoudig. Het enige dat u hoeft te doen, is de Splashtop Streamer downloaden op de computers waarop van afstand wilt werken, en de Splashtop Business-app op de apparaten waarvan u op afstand wilt werken. Dat is alles! Bekijk onze stapsgewijze handleiding voor het instellen van Splashtop of vind alle downloadlinks van Splashtop Business Access.

2 - Hoe maak ik verbinding met een externe computer?

Om een externe verbinding tot stand te brengen, opent u de Splashtop Business-app op uw apparaat om uw lijst met computers te zien. Klik eenvoudig op de computer waartoe u toegang wilt om een remote sessie te starten. U ziet dan het scherm van de externe computer op uw apparaat en kunt deze in realtime bedienen.

3 - Hoe zet ik bestanden over?

U kunt bestanden uitwisselen tussen de externe computer en uw lokale apparaat (Windows, Mac en Android). De drag-and-drop-functionaliteit maakt het overzetten van bestanden eenvoudig. Klik tijdens een externe sessie op het bestand, sleep het naar het venster van het externe computerscherm en laat het los om het bestand van uw lokale apparaat naar de externe computer over te brengen. U kunt ook bestanden van de externe computer naar uw lokale apparaat slepen en neerzetten.

4 - Hoe druk ik bestanden af vanaf een externe computer?

U hoeft zich geen zorgen te maken dat u een document nodig heeft dat is opgeslagen op een computer die niet in de buurt is! Met Splashtop kunt u bestanden afdrukken vanaf een externe computer (Windows en Mac) op uw lokale printer. Lees vooraf zeker ook ons knowledge base artikel over afdrukken op afstand met Splashtop.

5 – Wat is de Splashtop-webconsole en wat kan ik ermee doen?

In de Splashtop-webconsole kunt u uw account, gebruikers en apparaten beheren. U kunt het openen op my.splashtop.com. U kunt uw computers zien, ze groeperen, gebruikerstoegangsrechten en beveiligingsinstellingen aanpassen en nog veel meer. Meer informatie over de Splashtop-webconsole.

6 – Hoe groepeer ik mijn computers?

Wanneer u veel computers in uw account heeft, kunt u ze gemakkelijk geordend houden door ze te groeperen in de webconsole. U kunt zo computers in groepen bekijken en sorteren wanneer u de webconsole of de Splashtop Business-app gebruikt. Ook op groepsniveau kunt u computerinstellingen aanpassen.

Ga in de webconsole naar Beheer > Groeperen. Van daaruit kunt u groepen maken en beheren. Leer meer over het groeperen van computers met Splashtop.

7 - Hoe stel ik tweestapsverificatie in?

Tweestapsverificatie, of 2-factor authenticatie (2FA), wordt ten zeerste aanbevolen om uw apparaten en gegevens te beschermen. Eenmaal ingeschakeld, heeft u naast uw Splashtop-wachtwoord een extra zescijferige beveiligingscode van een authenticatie-app nodig wanneer u inlogt op uw account. Dit voorkomt dat een hacker toegang krijgt tot uw account, zelfs als ze uw gebruikersnaam en wachtwoord te weten zijn gekomen.

Bekijk onze video over het instellen van tweestapsverificatie.

8 – Hoe werkt apparaatauthenticatie?

Voor een betere beveiliging moeten alle nieuwe apparaten die zich aanmelden bij uw Splashtop-account worden geverifieerd via e-mail. Wanneer u voor de eerste keer inlogt op een nieuw apparaat, sturen we u een verificatielink per e-mail. U moet op de link klikken voordat u succesvol kunt inloggen en de Splashtop Business-app op dat apparaat kunt gebruiken.

Meer informatie over apparaatverificatie en hoe u de instellingen van deze functie kunt aanpassen.

9 – Wat moet ik doen als ik problemen heb om verbinding te maken met een externe computer?

Moeite met verbinden en verbroken verbindingen komen niet vaak voor. Als u deze problemen ondervindt, kan dit te wijten zijn aan een lage bandbreedte of een overbelast netwerk. Bekijk ons supportartikel over oplossingen voor deze problemen.

10 – Wat zijn de suggesties voor de beste prestaties tijdens een remote desktop-sessie?

De Splashtop Business-app en Splashtop Streamer voor Windows en Mac hebben meerdere configuraties die de prestaties van een remote sessie kunnen verbeteren met betrekking tot framesnelheid (FPS) en CPU-belasting. Bekijk welke configuraties er per platform kunnen worden ingesteld om het meeste uit uw Splashtop-ervaring te halen.

Geniet van de vrijheid en flexibiliteit om overal en altijd toegang te krijgen tot uw computers. Zorg ervoor dat u uw Splashtop Business Access-abonnement start om Splashtop na uw proefperiode te kunnen blijven gebruiken.

Neem een abonnement. Of, als u nog niet bent begonnen met uw gratis proefperiode van Splashtop Business Access, kunt u nu aan de slag!