Snel en Probleemloos: Kleine en Middelgrote Bedrijven Winnen met Remote Access en Support

Het jaar 2020 - en al zijn uitdagingen - heeft de race naar hybride werk ingezet. Nu werken meer mensen op afstand dan ooit tevoren. Uit het PEW-onderzoek van 2020 onder Amerikaanse volwassenen "How the Coronavirus has - and has not - Changed the Way Americans Work" bleek dat slechts 20% van de Amerikanen thuis werkte vóór het Coronavirus en 57% wil thuis werken nadat de Coronavirusuitbraak is afgelopen. In het licht hiervan weten veel kleine en middelgrote bedrijven dat ze snel moeten handelen om hybride werknemers performant, productief, veilig en ondersteund te houden.

Wat is de gemakkelijkste manier om de hybride werkuitdaging tot een goed einde te brengen? Gebruik een eenvoudige en veilige remote access en support-oplossing. Als u eenmaal weet wat u nodig heeft, moet het kopen en gebruiken ervan snel en probleemloos gaan.

Dit zijn de essentiële zaken... en enkele extra's om te overwegen:

U motor moet beschikken over een aantal vitale onderdelen

Net als uw auto, werkt alles beter als u de vitale onderdelen heeft. In de wereld van werken op afstand betekent dat uw mensen over zowel remote access als remote support moeten kunnen beschikken. Als uw mensen op afstand werken, moet IT sowieso beide bieden. U vereenvoudigt de workflow van uw helpdesk met on-demand remote support en u stelt werknemers in staat om zonder compromissen thuis te werken met behulp van hoogwaardige remote access.

Waarom zouden kleine en middelgrote bedrijven het zich moeilijk maken door remote access los van remote support aan te schaffen en te gebruiken? Dat zou hetzelfde zijn als het maken van twee pitstops - 1 voor benzine en 1 voor nieuwe banden.

Alle gebruikelijke apparaten welkom

Zou Dominic Toretto uit The Fast and Furious ooit een straatracer met een unieke wagen vertellen dat hij niet kan meedoen? Nee, en uw IT-team ook niet. Een probleemloze remote access en remote support-oplossing stelt geen grenzen aan het soort apparaat, waardoor BYOD (Bring Your Own Device) nog effectiever wordt. Hierdoor kunnen uw mensen alle apparaten gebruiken die ze willen, zonder de veiligheid of performance in gevaar te brengen.

Ondersteuning voor elk apparaat? Klopt. Marktleiders noemen dit 'beheerde support'. Met behulp van beheerde support is uw IT-team de ultieme pitcrew; ze kunnen een defect apparaat vanaf elke locatie repareren. Plotseling kunt u alle eindgebruikers, op het moment dat ze hulp nodig hebben, ondersteunen op hun werk- of persoonlijke apparaten, inclusief Windows-, Mac-, iOS- en Android-devices. Helpdeskteams nemen eenvoudigweg de controle over het apparaat van de eindgebruiker over om problemen op te lossen, net zoals ze dat persoonlijk zouden doen.

Krachtige extra's passen onder de motorkap

Veel remote access-oplossingen bezwijken onder de druk van krachtige werkcomputers en speciale apps, zoals die worden gebruikt in de Media & Entertainment sector. Uw eindgebruikerservaring moet goed zijn, zelfs als u uw computerkracht verhoogt met 120 gigabyte RAM of grafische kaarten zoals Quadro RTX 8000. Om nog maar te zwijgen van andere goodies zoals software van Maya, Nuke, Adobe Suite, Toon Boom, Modo en meer.

Voordat u uw remote access-software aanschaft, moet u ervoor zorgen dat geografisch verspreide gebruikers en systemen op een hoog niveau presteren over enorme afstanden. Kleine en middelgrote bedrijven kunnen zich niet veroorloven dat hun remote access-oplossing uitvalt als hun gebruikers overal in het land werken.

Beveiliging die beter is dan een rolkooi

Toegang op afstand is van nature veel veiliger dan een VPN, omdat je medewerkers niet kunnen pakken wat er 'onder de motorkap' zit en het voor onderdelen kunnen verkopen op de zwarte markt. Dat kunnen snode hackersbendes ook niet. Een ideale oplossing voor toegang op afstand en ondersteuning moet minimaal 2FA, TLS 1.2 met AES 256-bit encryptie bieden. Het moet ook voldoen aan compliance normen zoals SOC 2, beschikken over single sign-on integratie, granulaire privilege controle, en op groepen gebaseerde toegangsrechten.

We gaan onszelf niet op de schouders slaan, want Splashtop biedt dat allemaal en meer. We hebben zelfs onze eigen Veiligheidsadviesraad gevormd, omdat wij geloven dat veiligheid iets is dat nooit 'af' is. Bij Splashtop geven we bij elke stap prioriteit aan de allerbeste beveiliging.

Probeer het eens voordat u zich vastlegt

Een naadloze gebruikerservaring begint op het moment dat u een remote access en remote support-oplossing gaat evalueren. Uw leverancier zou u het moeten laten proberen. Lees en vraag vanaf de start om details over de gebruikerservaring, inclusief hoe makkelijk en snel het is om te proberen, tot aan de daadwerkelijke aanschaf van de licentie.

U moet het ook zonder problemen aan kunnen passen. Wanneer u bij Splashtop bijvoorbeeld 'passagiers' aan uw 'voertuig' moet toevoegen, klikt u op 'gebruikers toevoegen' en worden de wijzigingen onmiddellijk doorgevoerd.

Een pace car om alle apparaten te beheren

Met een remote access-oplossing zou u tegelijkertijd updates voor al uw beheerde apparaten moeten kunnen beheren en plannen. Bovendien zou u de tijd en datum moeten kunnen kiezen om dit te doen. We bedienen een behoorlijk aantal kleine tot middelgrote bedrijven die het grootste deel van hun IT-infrastructuur beheren met deze handige Splashtop-functie.

Splashtop snapt dat elk team anders werkt en misschien de standaardmogelijkheden wil wijzigen. Daarom bieden we configureerbare alerts. Nu kunt u de ideale configuratie bepalen voor uw alerts met betrekking tot apparaatstatus, software-installatie, geheugengebruik, Windows-event logs en nog veel meer.

