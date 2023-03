Hoe kan uw bedrijf, terwijl Omikron rondwaart, gemakkelijk omschakelen naar flexibel werken?

De wereld lijkt voortdurend in beweging, maar uw bedrijf hoeft dat niet te zijn. Ontdek hoe u met gemak kunt omschakelen naar flexibel werken door een next-gen remote access-oplossing te gebruiken.

Als uw bedrijf lijkt op al die andere ondernemingen in bijna alle branches en delen van de wereld, was u in het COVID-tijdperk vast gedwongen om uw plannen voor de terugkeer naar het kantoor te schrijven – en te herschrijven.

Onlangs hebben Apple, DocuSign, Goldman Sachs, Morgan Stanley en tal van andere grote bedrijven moeten toegeven aan de verbijsterende evolutie van het coronavirus en de terugkeer naar werken op kantoor opnieuw moeten uitstellen. Voor sommigen is dit al de vierde keer. Als respons op Omikron hebben BlackRock en American Express plannen aangekondigd om hybride werk voor hun medewerkers uit te breiden.

Veel bedrijven, waaronder DocuSign, verwachten dat ze flexibel moeten blijven met betrekking tot de terugkeer naar kantoor, aangezien COVID onvoorspelbaar blijft. Volgens de New York Times heeft DocuSign besloten om deze keer geen geschatte terugkeerdatum te geven, alleen dat ze "de plannen opnieuw zullen beoordelen naarmate 2022 zich ontvouwt".

Als klap op de vuurpijl meldt Business Insider dat "bedrijven zoals Zillow, Twitter, Microsoft en Dropbox een verplichte terugkeer hebben laten vallen ten gunste van werknemers die voor altijd op afstand werken." Dus, hoe kan uw bedrijf succesvol omschakelen naar flexibel werken?

Behoud de productiviteit van uw werknemers met remote access voor bedrijven

Dat de wereld om u heen in beweging is, betekent niet dat uw bedrijf dat ook moet zijn. Door consistent hoge performance op het gebied van extern werken te bieden, kan uw bedrijf zelfs in aanzien stijgen in de ogen van uw werknemers. U kunt beter presteren dan andere bedrijven op het gebied van medewerkerstevredenheid, productiviteit en uiteindelijk behoud.

Splashtop-klanten profiteren van de indrukwekkende prestatieverbeteringen die in 2021 aan Splashtop-producten zijn aangebracht. Naast realtime, snelle verbindingen en meerdere gelijktijdige sessies, genieten creatieve medewerkers (game-ontwikkelaars, video-editors, 3D-ontwerpers en animators) nu van 4k -kwaliteit streaming met snelheden tot 60 frames per seconde. Dat soort betrouwbaarheid en schaalbaarheid op bedrijfsniveau komt heel ver tegemoet aan de productiviteit en tevredenheid van externe werknemers.

Geef je werknemers overal een persoonlijke ervaring

Zorg ervoor dat uw externe werknemers toegang hebben tot computermiddelen op kantoor, waar ze ook werken. Veel externe medewerkers hebben geen toegang tot alle software en bestanden die ze nodig hebben om hun werk op afstand te kunnen doen. Hun persoonlijke apparaten beschikken niet over de software die hun in-office computers wel hebben (dwz CAD-programma's voor videobewerking en grafische ontwerpsoftware). Het is erg kostbaar om software voor alle persoonlijke apparaten van medewerkers aan te schaffen of om dezelfde set-up als op kantoor voor alle medewerkers te faciliteren.

Met de beveiligde toegang op afstand van Splashtop kun je je werknemers vanaf elk apparaat en overal controle geven over hun kantoorcomputers. Dit geeft hen ultieme apparaat- en locatievrijheid. Splashtop levert een persoonlijke ervaring die zo snel, eenvoudig en veilig is, dat het lijkt alsof ze achter hun kantoorcomputer zitten.

Eenvoudige remote support voor uw BYOD-strategie voor flexibel werken

Bedrijven die een Bring Your Own Device (BYOD)-beleid hebben, willen het liefst een single-platformbenadering hanteren. Een waarmee gebruikers naadloos kunnen schakelen tussen mobiele apparaten, desktops en laptops. Uw flexibele werkoplossing moet volledige remote support voor BYOD omvatten. Als dat het geval is, krijgt uw helpdesk één loket voor alle besturingssystemen (inclusief Linux) die op al die apparaten draaien.

Bij Splashtop noemen we deze functie "beheerde support" en onze klanten zijn er helemaal weg van. Hun helpdesks gebruiken het om externe werknemers te ondersteunen die technische problemen ondervinden op zowel door het bedrijf uitgegeven als hun persoonlijke devices.

Remote support werkt op een elegant eenvoudige manier met Splashtop. Genereer eenvoudig een supportlink en stuur deze naar de eindgebruiker om de SOS-app te downloaden en te starten. De eindgebruiker hoeft de sessiecode niet meer terug te sturen. Bovendien kunnen technici een supportwachtrij zien, met de aan hen toegewezen verzoeken en hun status en van daaruit werken.

Veiligheid waarop u kunt vertrouwen

Splashtop biedt solide beveiligingsfuncties om IT-professionals te helpen hun grootste uitdaging van deze jaren het hoofd te bieden: cybersecurity. Om ervoor te zorgen dat uw flexibele werkomgeving veilig is, wordt Splashtop-software geleverd met ingebouwde beveiligingsfuncties zoals SSO (Single Sign-On), MFA (Multi-Factor Authentication), apparaatverificatie en automatische infrastructuurupdates om in lijn te blijven met moderne beveiligingsnormen.

Splashtop volgt een Zero Trust-aanpak. Wanneer medewerkers op afstand toegang krijgen tot hun kantoorcomputers, komen ze binnen via een speciale Splashtop-verbinding. Die verbinding maakt geen deel uit van het bedrijfsnetwerk. Dit betekent dat ze de gegevens (zoals bijvoorbeeld Word-documenten) alleen op hun externe computer kunnen bekijken en ermee kunnen werken. Die data komen nooit buiten het bedrijfsnetwerk. IT-securitymanagers hebben ook de keuze om zowel de bestandsoverdracht als de afdrukfuncties in of uit te schakelen - sterk aanbevolen tactieken om naleving van de regelgeving te waarborgen.

Wanneer gebruikers toegang hebben tot hun kantoorcomputer, gegevens en apps, biedt Splashtop extra functies om de toegang te beperken en de gegevensbeveiliging te optimaliseren. Elektronische toegang tot gegevens en systemen is gebaseerd op autoriteitsniveaus, 'need-to-know'-parameters en een duidelijke taakscheiding voor mensen die toegang hebben tot het systeem. Deze op rollen gebaseerde toegang wordt ondersteund door zowel toegangsbewaking als logregistratie.

Conclusie: Maak de overstap naar flexibel werken gemakkelijk met Splashtop

Het is een steeds veranderende uitdaging, omdat Omikron executive teams steeds dwingt om externe en hybride werkplannen van het bedrijf te wijzigen. Johnny Taylor Jr., president en CEO van de Society for Human Resource Management, vatte de noodzaak om voorbereid te blijven beknopt samen: "Dit zal niet de laatste keer zijn, en we moeten als leidinggevenden leren om niet elke keer in paniek te raken als er een nieuwe variant opduikt".

U kunt voorbereid blijven op wat er komen gaat door een flexibele, moderne remote access-oplossing te gebruiken. Een die een consistente ervaring biedt - of uw medewerkers nu op kantoor, thuis of vanaf een andere locatie werken.

Met Splashtop hebben al je medewerkers toegang tot hetzelfde fysieke werkstation, of ze nu in persoon zijn of op afstand. Je bedrijf hoeft niet eens te investeren in extra infrastructuur om werken op afstand mogelijk te maken (zoals met VDI of DaaS). Het is een ideale opzet voor een flexibele werkplek.

