De snelste manier om werken op afstand mogelijk te maken

Hoewel 78% van de CEO's gelooft dat werken op afstand een vast gegeven is voor de hedendaagse organisaties, hebben veel teams binnen middelgrote en grote organisaties nog geen oplossing voor werken op afstand voor de lange termijn geïmplementeerd, uit angst dat het te lang duurt voor goedkeuring en implementatie. Hieronder volgen de meest voorkomende redenen die onze klanten noemden voor het nog niet hebben van een permanente oplossing voor werken op afstand (voordat ze Splashtop inzetten):

"Ik heb geen zin in het hele aankoopproces van de onderneming"

"Ik maak me zorgen over een complex implementatieproces"

“Een simpele oplossing mist waarschijnlijk ondernemingskwaliteit en goede beveiliging”

"Een oplossing van ondernemingskwaliteit zal de productiviteit van de gebruiker bemoeilijken en schaden"

In bijna alle gevallen wisten klanten niet hoe snel en gemakkelijk de implementatie van werken op afstand kon zijn, omdat ze vooral keken naar traditionele oplossingen zoals virtual private networks (VPN's) en niet naar next-gen remote access-software. Remote access-software, met name het soort dat is ontworpen voor consumenten, is de beste weg om snel veilig op afstand te kunnen werken. In de meeste gevallen kunt u deze binnen enkele uren volledig gebruiken.

GEEN bedrijfsaankoop

Splashtop remote access-oplossingen zijn zo ontworpen dat ze eenvoudige schaalbaarheid en consumentachtige bruikbaarheid combineren voor gebruikers van elke organisatie, of het nu line-of-business-medewerkers, studenten, IT-medewerkers of anderen zijn. De technologie is ideaal voor een willekeurig aantal gebruikers, van slechts 1 tot duizenden tegelijk. Onze populairste oplossing onder kleine en middelgrote bedrijven (of kleine teams binnen ondernemingen) is bijvoorbeeld Splashtop Business Access Pro. U kunt het gratis proberen en de installatie vergt slechts een paar klikken. Voor ongeveer $8 per maand per gebruiker kunnen individuen en kleine teams elke gebruiker toegang geven tot maximaal 10 computers. Bovendien kunnen ze vrijwel alles doen wat ze nodig hebben om productief te zijn, zoals:

Bekijk meerdere externe monitoren tegelijkertijd

Twee gebruikers toestaan op afstand in te loggen op dezelfde computer

Deel hun computers via weblinks

Chat

Opnamesessies

Activeren en opstarten op afstand

Het heeft weinig zin om vast te lopen in een duur, ondernemingsbreed inkoopproces.

Ultra-eenvoudige inzet

Onze bestaande klanten waren ongelooflijk verrast hoe gemakkelijk het inzetten van Splashtop was. In sommige gevallen duurde dit maar een paar uur. Waar voor verspreide teams met andere complexe softwaretools de software werd geïmplementeerd, duurde het nog steeds maar een dag of twee. Dat komt door het eenvoudige drie stappen-implementatieproces van Splashtop. Dit zijn ze:

Gebruikers aanmaken en uitnodigen door hun e-mailadressen in te voeren. Installeer de Splashtop Business-app op de apparaten waarvan ze op afstand willen werken (of gebruikers kunnen de app zelf downloaden vanuit de app store van hun device of van Splashtop.com). Installeer de Splashtop-streamer op elke gebruikte computer. Gebruikers loggen in en maken verbinding met hun computer!

Dit is wat een klant, TechCastles, te zeggen had over hun Splashtop-implementatie op 150 computers:

"We konden Splashtop vrijwel onmiddellijk inzetten op 150 computers... gewoon klikken, slepen en e-mailadressen neerzetten om mensen in het systeem in te voeren." - Margaret Chu, partner bij TechCastles

Grote onderneming kwaliteit

Nadat Splashtop is geïnstalleerd, hebben gebruikers overal, altijd en vanaf elk apparaat eenvoudig toegang tot alle desktop-applicaties en data van uw organisatie. Dat geldt ook voor mobiele en andere apparaten die zijn toegestaan onder het BYOD-beleid (bring your own device). BYOD vereenvoudigt de vroege stadia van het opzetten van een externe werkplek, door mensen te laten werken op elk gewenst apparaat.

Even belangrijk is dat het niet nodig is om applicaties opnieuw te ontwerpen om ze op mobiele apparaten te laten werken - een veelvoorkomende fout bij andere remote access-oplossingen. Of gebruikers nu eerstelijnsmedewerkers of zakelijke professionals zijn, ze kunnen werken met 3D-graphics, HD-video en andere apps die voorheen onmogelijk te gebruiken waren op iets anders dan desktopcomputers.

Extra functies die de kwaliteit van Splashtop Business Access Pro op ondernemingsniveau onderstrepen zijn onder andere:

Hoge performance - 4K-streaming met snelheden tot 60 frames per seconde

iMac Pro Retina 5k streamen met lage latency

Configureerbare instellingen voor optimale prestaties

Geoptimaliseerde engine voor codering/decodering die gebruik maakt van de nieuwste versnelling van AMD en NVIDIA.

Technologie op consumentenniveau met beveiliging op bedrijfsniveau

Omdat Splashtop remote access-oplossingen in eerste instantie voor consumenten waren ontworpen, bieden ze speciale functies voor gebruikersproductiviteit die verder gaan dan de normale zakelijke eisen. De intuïtieve menu-interface biedt een native applicatie-ervaring, terwijl aanpasbare snelkoppelingen gebruikers snelle toegang bieden tot applicatiefuncties.

Extra functies voor een betere gebruikerservaring zijn onder meer een whiteboard waarmee gebruikers aantekeningen kunnen maken over inhoud en de mogelijkheid om bestandsoverdracht, afdrukken op afstand en andere acties tijdens de sessie uit te voeren.

Vanuit het oogpunt van beveiliging worden klanten en gebruikers van Splashtop continu beschermd en wordt het bedrijfsnetwerk nooit blootgesteld. Wanneer gebruikers op afstand toegang krijgen tot hun computer of werkstation, komen ze binnen via een speciale Splashtop-verbinding die geen deel uitmaakt van het bedrijfsnetwerk. U heeft ook de keuze om zowel de bestandsoverdracht als de afdrukfuncties in of uit te schakelen.

Alle remote access-opties van Splashtop bieden een schat aan beveiligingsfuncties, zoals apparaatverificatie, tweefactorauthenticatie (2FA), eenmalige aanmelding (SSO) en meer.

Conclusie

Zoals veel grote en kleine organisaties hebben geleerd, brengt het implementeren van hoogwaardige applicaties met de eenvoud van software voor consumenten (denk aan Zoom en Splashtop) enorme productiviteitsvoordelen met zich mee. Als u een snelle en gemakkelijke manier wilt om uw werknemers de mogelijkheid te geven om op afstand te werken, is niets eenvoudiger dan Splashtop vandaag nog in gebruik te nemen. Tegen het einde van de week kan iedereen aan de slag!

Wil je snelle, eenvoudige en veilige toegang op afstand voor je team?

Probeer Splashtop Business Access Pro vandaag nog uit.

Gratis proefperiode