Snel een thuiswerkbeleid implementeren

De COVID-19-pandemie heeft veel bedrijven gedwongen plotseling hun werknemers op afstand te laten werken. Hier leest u hoe u snel een effectief beleid voor thuiswerken kunt samenstellen.

Er zijn twee dingen die je bedrijf nodig heeft om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk blijven verlopen wanneer teamleden vanuit huis werken:

Een duidelijk omschreven beleid voor thuiswerken. De nodige tools om thuis te werken moeten aanwezig zijn.

Zelfs als uw organisatie niet altijd toestaat dat werknemers op afstand werken, zorgt een beleid voor thuiswereken met de juiste tools ervoor dat werknemers productief kunnen blijven als ze plotseling niet naar kantoor kunnen.

Dit geldt vooral gezien de recente Coronavirus-crisis die hele bedrijven heeft gedwongen om op zeer korte termijn volledig op afstand te gaan werken.

Als dat de situatie is waarin je je bevindt, raak dan niet in paniek. Dit is wat je moet weten zodat je snel een effectief thuiswerkbeleid kunt samenstellen. Plus aan het eind van het artikel wijzen we je in de goede richting naar de beste hulpmiddelen voor werken op afstand.

Maak een beleid voor thuiswerkers

Een beleid voor thuiswerken hoeft niet lang of ingewikkeld te zijn. Het hoeft alleen maar de regels duidelijk te definiëren op een manier die het voor alle belanghebbenden gemakkelijk te begrijpen is. Dit is wat u moet opnemen in uw beleid voor thuiswerkers:

Bepaal op wie het beleid van toepassing is - Maak bekend welke leden van het bedrijf thuis kunnen werken.

Zet de regels op een rij voor wanneer men thuis kan werken - Of het nu gaat om ziektedagen, doktersafspraken, kinderopvang of een andere reden, maak bekend wanneer het acceptabel is om thuis te werken.

Verwachtingen stellen - Hoeveel uren moeten telewerkers per dag maken? Zorg ervoor dat hun doelen en verwachtingen duidelijk zijn. Je zult ook willen dat werknemers overcommuniceren terwijl ze op afstand werken om de productiviteit hoog te houden, dus zeg het maar.

Communiceer hoe werknemers thuis zullen werken - Moeten werknemers hun kantoorcomputers mee naar huis nemen of op kantoor laten? Is er een remote desktop tool waarmee ze op afstand bij hun computers kunnen? Welke apps moeten teamleden gebruiken om met elkaar te communiceren? Welke hulpmiddelen je ook hebt, zorg ervoor dat iedereen weet wat ze zijn en hoe ze te gebruiken.

Zorg ervoor dat veiligheid een prioriteit is - Herinner werknemers aan het belang van veiligheid. Maak een lijst van alle regels die je bedrijf heeft met betrekking tot de beveiliging van gegevens en apparaten.

Zodra uw beleid alle bovenstaande punten heeft behandeld, bent u klaar om het te testen op een kleine groep werknemers. Na testen en verfijnen kun je het tonen aan de rest van het bedrijf.

Als u op korte termijn een thuiswerkbeleid voor het hele bedrijf implementeert door Coronavirus of om een andere reden, kunt u snel een beleid samenstellen dat de bovenstaande elementen bevat en dat naar uw team communiceren. Let na verloop van tijd op hoe uw team reageert en pas het beleid indien nodig aan.

Zet de juiste Tools voor thuiswerken in

Zoals vermeld aan het begin van dit artikel en gehint in de opsommingstekens, moet je je werknemers ook de hulpmiddelen geven die ze nodig hebben om zo productief mogelijk te zijn tijdens het thuiswerken.

Vaak is de grootste uitdaging voor telewerkers dat ze geen toegang hebben tot alle bestanden en toepassingen die op hun werkcomputer staan.

Veel bedrijven gebruiken VPN's om hun werknemers toegang te geven, maar dit is een langzame, verouderde oplossing die het beveiligingsrisico van uw bedrijf verhoogt.

Met dat gezegd, het beste hulpmiddel voor thuiswerken is software voor toegang op afstand. Hiermee kunnen je werknemers vanaf elk ander apparaat (inclusief tafels en smartphones) toegang krijgen tot hun werkcomputers en deze gebruiken alsof ze op kantoor zitten.

U kunt meer te weten komen over het mogelijk maken om thuis te werken met software voor externe toegang en om uw bedrijf snel klaar te stomen hiervoor.

