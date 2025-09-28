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Surface tablets running Microsoft WinRT, optimized with Splashtop remote access

Splashtop Superlaadt Surface-tablets met Microsoft WinRT

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Mobiele werknemers zijn altijd op zoek naar manieren om tijd te winnen en de productiviteit te verhogen. Splashtop blijft innoveren door de best presterende externe desktopsoftware te optimaliseren voor de nieuwste hardwareplatforms, waaronder Surface-tablets met Windows RT. Externe medewerkers hebben nu gemakkelijk toegang tot en werken in MS Office, naast grote 3D-, ontwerp- en videotoepassingen vanaf hun Surface-tablets en alle Windows 8-apparaten. Dit is een doorbraak die miljoenen gebruikers van Surface en Win8 nieuwe gemakken en efficiëntie biedt die nu externe toegang hebben tot Windows- of Mac-applicaties, games, multimedia-inhoud en al hun bestanden zonder dat ze bestanden of gegevens hoeven te synchroniseren.

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