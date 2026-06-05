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Splashtop staat bij de AAPI-gemeenschap

Splashtop Team
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We omarmen Compassion & United Against Violence

Mark Lee, namens de Splashtop-familie

Beste Splashtop Gemeenschap,

Ik ben diep bedroefd over de recente moorden in Atlanta en de toegenomen haatmisdrijven tegen de Aziatisch-Amerikaanse en Pacifische Eilandgemeenschap.

Geboren en getogen in Taiwan en op 13-jarige leeftijd naar de VS geëmigreerd, heb ik racisme uit de eerste hand meegemaakt. Deze aanvallen zijn angstwekkend en pijnlijk.

Bij Splashtop zijn we tegen haat, discriminatie en geweld in ALLE vormen.

Vorig jaar, na de zinloze moord op George Floyd en het steeds weer opduikend systemisch racisme, hebben we ons initiatief voor sociale rechtvaardigheid gelanceerd, voor verandering naar een betere wereld.

We hebben alle donaties van onze werknemers gematcht (tot $10k per werknemer) om de Black Lives Matter Foundation, Equality Foundation en het NAACP's Legal Defense and Educational Fund te steunen.

Naast de hierboven genoemde stichtingen zullen we dit initiatief tot matching van donaties uitbreiden tot het Stop AAPI Hate fonds. https://stopaapihate.org

In deze tijden moeten we niet vergeten medeleven en vriendelijkheid te omarmen, aangezien we ons als gemeenschap moeten verenigen om een einde te maken aan dit geweld.

Mark Lee – Splashtop CEO & Chief Evangelist

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