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Splashtop team members smiling and holding awards, dressed in colorful attire with a Splashtop backdrop

Splashtop erkent Okinawa Cross Head (OCH) als Support Provider

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Splashtop is verheugd om Okinawa Cross Head Co., Ltd. te erkennen als de exclusieve technische ondersteuningsleverancier van Splashtop in Japan.

Leden van het Splashtop Japan team overhandigden onlangs een certificaat van waardering aan OCH. Het OCH team heeft geweldig werk geleverd met de eerstelijns ondersteuning voor onze Japanse klanten, zodat wij ons kunnen concentreren op de ontwikkeling van producten en diensten en die steeds beter kunnen maken.

Splashtop ontwikkelt oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand waarmee meer dan 20 miljoen gebruikers onderweg toegang hebben tot hun computers en waarmee IT, ondersteuning en MSPs de computers en mobiele apparaten van hun gebruikers op afstand kunnen beheren, openen en ondersteunen.

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Two people stand side by side at an award ceremony. One holds a framed certificate, while the other smiles and gestures with a thumb up. Company logos OCH and Splashtop are visible on the backdrop behind them. Japanese text surrounds the image.
Two women sit in a radio studio in front of microphones, smiling at the camera. Colorful balloon letters spelling RADIO are visible in the background. The studio has glass walls and audio equipment.
A woman receives a framed certificate from a man in a short-sleeve shirt. They stand in front of a banner. Japanese text appears on the right and top, including a headline with bold characters. Dated July 23, 2017.


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