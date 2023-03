Splashtop erkent Okinawa Cross Head (OCH) als Support Provider

Splashtop is verheugd om Okinawa Cross Head Co., Ltd. te erkennen als de exclusieve technische ondersteuningsleverancier van Splashtop in Japan.

Leden van het Splashtop Japan team overhandigden onlangs een certificaat van waardering aan OCH. Het OCH team heeft geweldig werk geleverd met de eerstelijns ondersteuning voor onze Japanse klanten, zodat wij ons kunnen concentreren op de ontwikkeling van producten en diensten en die steeds beter kunnen maken.

Splashtop ontwikkelt oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand waarmee meer dan 20 miljoen gebruikers onderweg toegang hebben tot hun computers en waarmee IT, ondersteuning en MSPs de computers en mobiele apparaten van hun gebruikers op afstand kunnen beheren, openen en ondersteunen.

Meer informatie